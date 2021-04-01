Дочці Христини Орбакайте 30 березня виповнилося дев'ять років

Батьки постаралися влаштувати для дочки розкішне свято: зняли ресторан і найняли команду веселих аніматорів. Свято пройшло в колі рідних і численних друзів, пише Politeka.net.

У мережі з'явилося фото, на якому зображені Крістіна Орбакайте з чоловіком Михайлом Земцовим і винуватицею торжества – Клавдією. Привітати внучку прийшла і Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми – Гаррі і Лізою. Також з рідними сфоографувався онук Примадонни, син Орбакайте від попереднього шлюбу-Микита Пресняков з дружиною.

При цьому користувачів мережі зацікавило, чому на святі немає другого сина Орбакайте – Дені Байсарова.

"Не вистачає одного синочка", "на сімейному фото немає Денні", " де Дені?», - запитують в коментарях.

На святі 71-річна Пугачова з'явилася в чорній вузькій сукні, яка підкреслила її фігуру. Також Алла Борисівна додала до свого вбрання широкий ремінь, щоб виділити талію. Примадонна отримала безліч компліментів. У мережі відзначили, що вона постройнела і виглядає молодшою.

"Класно, що всі разом", "Алла Борисівна сумна якась", "дуже красива сім'я", "велика, дружна сім'я. Ну що ще потрібно в житті", "це щастя", "всі красиві, стильні", "Алла Борисівна Дюймовочка на тлі Галкіна", "Алла Борисівна виглядає стильніше молодіжки", "Алла Борисівна красива дуже-дуже", - пишуть в коментарях.

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