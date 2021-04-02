Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром, показала себе в образі наїзниці

Як пише Politeka.net, Міла Кузнєцова стала набирати популярність після того, як красуню визнали володаркою найбільшого бюста в Україні. Дівчина відразу почала користуватися своїм становищем, підігріваючи інтерес фанатів. Красуня ходить на різні шоу, а нещодавно дебютувала в якості актриси в серед гумористів "Дизель Студіо". Не забуває модель і про Instagram, де публікує епатажні образи.

Цей раз не став винятком, адже Міла здалася в картатій сорочці, яку розстебнула, щоб продемонструвати бюст. Образ Кузнєцова доповнила колготками і чобітьми, а на голову одягла капелюх зі значком шерифа.

"Фантастична наїзниця", - написала Міла Кузнєцова.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красиво", "так", "красуня", "взагалі вогонь", "красива принцеса", "Мммм яка красуня, вав, я закохався в вас","! Найкращий шериф!!! Затримайте і покарайте мене!!!", "Привіт, красива кішечка, Ти змушуєш мене отримати задоволення, ти чудова", "ти красива, дорога, ця велика леді", " Ого! Ось це так! Є ще фотки такого плану?", "Дуже круте фото, вам йде такий образ".

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