Известная модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером, показала себя в образе наездницы

Как пишет Politeka.net, Мила Кузнецова стала набирать популярность после того, как красотку признали обладательницей самого большого бюста в Украине. Девушка сразу начала пользоваться своим положением, подогревая интерес фанатов. Красотка ходит на различные шоу, а недавно дебютировала в качестве актрисы в среди юмористов "Дизель Студио". Не забывает модель и про инстаграм, где публикует эпатажные образы.

Этот раз не стал исключением, ведь Мила показалась в клетчатой рубашке, которую расстегнула, чтобы продемонстрировать бюст. Образ Кузнецова дополнила колготками и сапогами, а на голову надела шляпу со значком шерифа.

"Фантастическая наездница", - написала Мила Кузнецова.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Красиво", "Да", "Красотка", "Вообще огонь", "Красивая принцесса", "Мммм какая красавица, вав, я влюбился в вас", "! Самый лучший шериф!!! Задержите и накажите меня!!!", "Привет, красивая кошечка, ты заставляешь меня получить удовольствие, ты великолепна", "Ты красивая, дорогая, эта великая леди", "Ого! Вот это да! Есть ещё фотки такого плана?", "Очень крутое фото, вам идёт такой образ".

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