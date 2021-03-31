Известная украинская модель Мила Кузнецова, прославившаяся как обладательница бюста 15-го размера, показала роковой образ, в котором отметила свой главный праздник

Красотка, которая официально признана обладательницей самой большой груди в Украине, поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем она рассказала, как отметила Международный день декольте, который празднуют 31 марта.

Как обладательница настолько внушительного бюста, Мила просто не могла проигнорировать этот праздник. По такому поводу она посетила передачу «Ранок з Україною» и рассказала ведущим секреты ухода за своим «богатством». Как пишет Politeka.net, об этом модель написала в Инстаграм. При этом, в своем посте она кокетливо заменила слово грудь смайлами с арбузиками.

«31 марта- всемирный день декольте. «Ранок з Україною» знает абсолютно все секреты ухода за арбузиками, как вам такой праздник?», - написала Кузнецова.

Она также поделилась снимком, на котором позирует в студии с ведущими программы – Анатолием Анатольевичем и Марией Мельник. Для появления на телевидении Мила выбрала роскошное красное платье с очень глубоким декольте, которое по форме напоминает сердечко. На фото стоящая рядом с моделью Мельник не смогла удержаться, и бросила взгляд прямо на грудь красотки.

Поклонники Милы тут же принялись комментировать ее пост.

«Невозможно оторвать взгляд», «Праздник просто шикарный и я тебя искренне поздравляю», «У тебя очень красивый наряд, выглядишь потрясающе», «С праздником, Милочка я дождалась фото в этом платье, ты шикарно выглядишь», «Поздравляю вас с вашим заслуженным праздником», - пишут люди.

Напомним, украинка с 15-м размером распахнула "душу" в кофте с непристойным декольте.

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