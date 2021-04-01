Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в цікавому образі

Як пише Politeka.net, уродженка Бердянська змогла побудувати успішну кар'єру актриси. Дівчина в ранні роки поїхала за кордон, де відразу спробувала себе в модельному бізнесі, а після цього стала улюбленицею режисерів. Ольга продовжує зніматися у фільмах, але не забуває радувати фанатів фотографіями в соціальних мережах.

"Повернення до цього приголомшливого плаття на церемонії вручення премії Оскар в 2014 році

Сукня була виготовлена з 100% органічного шовку, сертифікованого GOTS, - написала Ольга.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Кращий шовк для кращої шкіри, у найкрасивішої жінки"," така красива","Приголомшуюча"," Оля, вогонь", " найкрасивіша жінка на землі !! Люблю!!", "Воно красиве, Ольга", "ви-те, що зробило це плаття приголомшливим, Ольга".

Ми писали, що відома актриса українського походження Ольга Куриленко показала свій безтурботний характер в ефектному вбранні.

На знімку Куриленко позує в ніжно-ліловому платті з незвичайної тканини-наряд покритий тонкою бахромою, створюючи ефект "волохатості". Разом з короткою стрижкою і легкими кучерями образ Куриленко виглядає безтурботним і бешкетним.

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