Відома українська співачка, яка вирушила в Росію будувати свою кар'єру Ані Лорак, показала, які почуття відчуває до неї колега з двома дітьми
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ані Лорак вирішила розмістити один з номерів свого "шоу Кароліна", в якому Лазарєв, з яким у співачки давні дружні стосунки, які викликають безліч чуток про роман між виконавцями, пристрасно обіймає Кароліну.
Пісню, яку Лорак представила на суд публіки, кавер на один з мега-хітів Святослава Вакарчука та гурту "Океан Ельзи" "Без бою".
Такою шикарною піснею Кароліна привітала свого друга з днем народження. Вона пише:
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"Наш спільний номер з # шоукароліна показує всю палітру почуттів🔥
З Днем народження, мій дорогий, улюблений друг Сергій Лазарєв ❣️️️❣️, будь щасливий і любимо завжди! Справжній Артист!✨Сяй усіма барвами, адже для твого таланту немає меж!😘 ",- написала Кароліна.
У коментарях, Сергій зізнався Кароліні в коханні:
"Любов моя! Спасибі тобі! Обожнюю ці виступи і тебе!",- написав Лазарєв.
Варто сказати, що пристрасний номер шоу, де Лазарєв уподібнюється Вакарчуку, дуже сподобався шанувальникам. Ще б пак, адже все про що вони давно чекали, практично сталося. Сергій пристрасно притискав пекучу Лорак в ультра-короткому міні, а Лорак розбивала посуд... Глядачі ніби побували свідками любовної сімейної сварки...
"Улюблений номер 🔥 стільки пристрасті, просто вулкан ❤️ як ви гармонійні, як розкішні 👏 Мурашки з голови і до ніг... Приклад справжньої міцної дружби 😍 між вами іскорки і тяжіння! Майстри своєї справи", " шикарний номер!!!🔥 🔥 🔥 Пристрасний і дуже чуттєвий!!! Неймовірно яскравий!!!❤️ Найкращі!!! Днем народження прекрасного талановитого артиста!!!👏 🥳 ",- написали в коментарях артистки.
Нагадаємо, що Лорак з кільцем на тому самому пальчику не відлипала від Кіркорова на світській вечірці: "закоханість завжди…"
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