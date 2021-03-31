Известная певица Ани Лорак, которая строит свою карьеру в России, радует своих поклонников всевозможными фото и видео, показывая себя с разных ракурсов

Как передает Politeka.net, в фан-аккаунте певицы в Инстаграм "Ani Lorak_is my_life" появилось фото красотки без нижнего белья и макияжа, с пучком волос на голове.

Совсем недавно певица размещала его в своем сторис, с вопросом, покупать ли ей очередное платье.

Кофейный легкий наряд, струясь по фигуре обтянул Лорак, продемонстрировав все особенности женской фигуры, да так. что стали видны "спелые вишенки" на груди певицы. Об этом не промолчали поклонники. А вот что произошло с лицом знаменитости, никто так и не поинтересовался.

В паблике спросили у фолловеров: "Любимая Каролина ❤😍 Как считаете ей идет такое платье? Икона стиля! 😍❤Дива!"

Фанаты Каролины кинулись высказывать свое мнение, однако, как обычно бывает, к единому мнению, так и не пришли. Кому-то нравилось платье, кому-то казалось "отстойным", а кто-то из поклонников вообще не признал в девушке на фото своего кумира.

"О да, очень с*ксуально! Дорогая, мне нравится платье и ты!!!!!!!!!! ❤", "Фигура красивая ,но это платье не особо", "Да не очень не понравилось", "Мне кажется ей всё идёт!!!😍❤️", "В да нет)🔥", "А кто это?", "Там кое-что видно 😋", "Нет похоже 18 век умоляю не берите", "Бери что хочешь в меру разумного...😍", - написали фолловеры фан-паблика.

Напомним, что с пальца Ани Лорак исчезло кольцо от любовника, чем обернулось примирение с экс-мужем: "Отправная точка..."

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