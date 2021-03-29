Известная певица Ани Лорак, которая живет и строит свою карьеру в России, удивила нарядом на три размера больше, и сияющими глазками

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм певица разместила вдохновленный пост о том, что понедельник считает в своей жизни отправной точкой, с которой привыкла все начинать.

"Для меня понедельник – всегда отправная точка к новым свершениям🚀", - написала Дива.

На фото Каролина была одета в огромных размеров свитер, джинсовые узкие штаны и ботинки военного стиля. Поклонники подчеркнули, что певица выглядит очень ститльной.

Ани Лорак в последнее время постоянно в приподнятом настроении, она часто подпевает себе песенки из своего же репертуара, ездить отдыхать и давать концерты в туры по России, а недавно отправилась на родину мужа, где девушку заметили с обручальным кольцом на пальце.

Фанаты откликнулись, видя такой лучезарный образ Каролины.

"Похудела🔥🔥🔥😍", "Красотка!🖤","Модная 🙌", "Какая Вы стильная😍❤️", "Легкого понедельника", "Дааа... почему то именно с понедельника всегда хочется начать новую жизнь...", "🤷‍♀ Каролина - вы прелесть!!! ❤🔥❤🔥❤🌺🌺🌺😍👍", "Вааау! Вы такая яркая😍😍😍", "Какая же вы красавица и талантливая!!!! ", "Люблю Вас❤️❤️❤️", "Крутая 🔥Каролина, вы всегда на высоте во всех проявлениях. Настоящий пример, для подражания", - написали поклонники.

Напомним, что вдохновленная Лорак после визита в Украину впечатлила признанием: «Я счастлива…».

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