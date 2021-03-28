Певица Ани Лорак поделилась новым достижением
Как передает Politeka.net, видео-обращение к поклонникам артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
Как известно, Ани Лорак сейчас находится в Киеве.
На днях исполнительница разместила несколько снимков, на которых предстает в черных брюках, ботинках на платформе, куртке горчичного цвета и в черных очках.
Именно в столице Украины Ани узнала, что клип на ее новую песню "На половину мой" собрал уже 10 миллионов просмотров.
"Доброе утро, мои любимые. У меня замечательная новость! 10 миллионов просмотров клипа "На половину". Спасибо каждому из вас, кто голосовал, ставил лайки Спасибо огромное, что вы у меня есть. Люблю вас!", - эмоционально заявила певица.
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Ранее мы сообщали, что Лорак опубликовала фото, на котором позировала в черном наряде, а сверху была спущенная с плеч кожаная куртка. Звезда оставила волосы распущенными, а лицо частично закрыла рукой. Кадр вышел довольно нежным и чувственным.
Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".
Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".
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