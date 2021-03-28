Украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, впечатлила ярким концертным образом

Как сообщает Politeka.net, во время карантина у артистов было мало работы, поэтому любой концерт или корпоратив, который удается провести, для звезд в радость. Ани Лорак не исключение, поэтому новый концерт принес ей огромное удовольствие.

У себя в Инстаграм артистка опубликовала сторис из гримерки. Каролина была одета в золотистый костюм, который переливался на свете. Она позировала возле зеркала и напевала свою песню «На половину». Несмотря на то, что концерт закончился, у артистки еще остались силы. Судя по всему, выступление ее очень вдохновило.

Еще в одном видео звезда поспешила поблагодарить всех, кто был на концерте.

«Спасибо огромное. Мы отработали замечательный концерт. Просто массу положительных эмоций получили. Я очень счастлива», - отметила Лорак и послала своим поклонникам воздушный поцелуй.

Певица не стала уточнять, где именно проходил концерт, но вероятнее всего речь идет о частном концерте, ведь в афише ее публичных мероприятий такого выступления нет. Отметим, что на днях певица делилась фотографиями, сделанными в Украине.

Напомним, что похудевшая Ани Лорак обнажила живот и подчеркнула бюст в тесном спортивном костюме: "Большая умочка".

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