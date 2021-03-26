Співачка Ані Лорак показала стильний образ красуні-спортсменки в чорному костюмі з оригінальним дизайном

Не так давно Ані Лорак розповіла про свої базові ритуали для підтримки тіла в хорошій формі. Як виявилося, свій ранок артистка починає з простого тренування, що включає в себе розминку, присідання, вправи на прес, стрибки і віджимання. Потім Кароліна освіжається під контрастним душем і їсть легкий сніданок.

Кадрами після одного з таких тренувань сама Лорак вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram, підкреслюючи привабливість чорним костюмом з відкритим животом.

«У суєті днів дуже важливо знайти час, щоб возз'єднатися з собою, налаштувати свої внутрішні антени на гармонію, любов і спокій️ ️ притягуємо успіх позитивними думками, розминаємо тіло і відкриваємо потоки достатку любові і успіху️», - написала Лорак.

Ось як реагують в мережі:

"Як же ви надихаєте! 😍 🔥 Подивившись на це фото, відразу ж захотілося в спортзал. 🏋 ️ ; Шикарна фігура; лялечка улюблена❤; Божечки яка шикарна фігура; скучили; красуня🔥; класний костюмчик🔥, Де купити ?; Ви в прекрасній формі 😍; яка ви прекрасна😍; моєю будеш))❤️❤️Велика умочка😍".

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Як відомо, Лорак вже давно будує свою кар'єру в Росії, а коли почалася війна в Україні, то остаточно переїхала в країну-агресор. Тому частенько тепер в мережі на співачку сипляться гнівні коментарі, багато хто називає Кароліну "запроданкою".

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