Певица Ани Лорак показала стильный образ красотки-спортсменки в черном костюме с оригинальным дизайном
Не так давно Ани Лорак рассказала о своих базовых ритуалах для поддержания тела в хорошей форме. Как оказалось, свое утро артистка начинает с простой тренировки, включающей в себя разминку, приседания, упражнения на пресс, прыжки и отжимания. Затем Каролина освежается под контрастным душем и ест легкий завтрак.
Кадрами после одной из таких тренировок сама Лорак решила поделиться у себя на странице в Инстаграм, подчеркивая привлекательность черным костюмом с открытым животом.
«В суете дней очень важно найти время, чтобы воссоединиться с собой, настроить свои внутренние антенны на гармонию, любовь и спокойствие❣️ Притягиваем успех положительными мыслями, разминаем тело и открываем потоки изобилия любви и успеха🙏🏻», - написала Лорак.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
"Соболезнования родным": под Одессой поиски женщины закончились трагедией
Тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко нагнулась вперед, блеснув сокровищем в декольте: "Немного вульгарно"
Ани Лорак после примирения с бывшим мужем-изменщиком неожиданно вернулась в Киев: "Много нового…"
Беда в семье победителя "Голосу країни" всколыхнула украинцев, появилась подробности: «Господи, как жаль…»
Вот как реагируют в сети:
«Как же вы вдохновляете! 😍🔥 Посмотрев на это фото, сразу же захотелось в спортзал. 🏋️; Шикарная фигура; Куколка любимая ❤; Божечки какая шикарная фигура; Соскучились; Красотка🔥; Классный костюмчик🔥 , где купить ?; Вы в прекрасной форме 😍; Какая вы прекрасная😍; Моей будешь))❤️❤️Большая умочка😍».
Также мы писали, что 42-летняя звезда прогулялась по центру Киева, а также наведалась в студию радиостанции "Люкс FM".
Как известно, Лорак уже давно строит свою карьеру в России, а когда началась война в Украине, то окончательно переехала в страну-агрессор. Поэтому частенько теперь в Сети на певицу сыпятся гневные комментарии, многие называют Каролину "запроданкой".
Напомним, 42-летняя Ани Лорак впечатлила дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".
Как сообщала Politeka, 42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник".
Также Politeka писала, Любовница экс-мужа Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайки: Мурат не смог устоять.