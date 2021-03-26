Певица Ани Лорак показала стильный образ красотки-спортсменки в черном костюме с оригинальным дизайном

Не так давно Ани Лорак рассказала о своих базовых ритуалах для поддержания тела в хорошей форме. Как оказалось, свое утро артистка начинает с простой тренировки, включающей в себя разминку, приседания, упражнения на пресс, прыжки и отжимания. Затем Каролина освежается под контрастным душем и ест легкий завтрак.

Кадрами после одной из таких тренировок сама Лорак решила поделиться у себя на странице в Инстаграм, подчеркивая привлекательность черным костюмом с открытым животом.

«В суете дней очень важно найти время, чтобы воссоединиться с собой, настроить свои внутренние антенны на гармонию, любовь и спокойствие❣️ Притягиваем успех положительными мыслями, разминаем тело и открываем потоки изобилия любви и успеха🙏🏻», - написала Лорак.

Вот как реагируют в сети:

«Как же вы вдохновляете! 😍🔥 Посмотрев на это фото, сразу же захотелось в спортзал. 🏋️; Шикарная фигура; Куколка любимая ❤; Божечки какая шикарная фигура; Соскучились; Красотка🔥; Классный костюмчик🔥 , где купить ?; Вы в прекрасной форме 😍; Какая вы прекрасная😍; Моей будешь))❤️❤️Большая умочка😍».

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Как известно, Лорак уже давно строит свою карьеру в России, а когда началась война в Украине, то окончательно переехала в страну-агрессор. Поэтому частенько теперь в Сети на певицу сыпятся гневные комментарии, многие называют Каролину "запроданкой".

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