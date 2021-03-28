Співачка Ані Лорак поділилася новим досягненням
Як передає Politeka.net, відео-звернення до шанувальників артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, Ані Лорак зараз знаходиться в Києві.
Днями виконавиця розмістила кілька знімків, на яких постає в чорних брюках, черевиках на платформі, куртці гірчичного кольору і в чорних окулярах.
Саме в столиці України ані дізналася, що кліп на її нову пісню "на половину мій" зібрав вже 10 мільйонів переглядів.
"Доброго ранку, мої улюблені. У мене чудова новина! 10 мільйонів переглядів кліпу"на половину". Спасибі кожному з вас, хто голосував, ставив лайки спасибі величезне, що ви у мене є. Люблю вас!",- емоційно заявила співачка.
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Раніше ми повідомляли, що Лорак опублікувала фото, на якому позувала в чорному вбранні, а зверху була спущена з плечей шкіряна куртка. Зірка залишила волосся розпущеним, а обличчя частково закрила рукою. Кадр вийшов досить ніжним і чуттєвим.
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