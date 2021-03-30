Публика тщательно следит за малейшими изменениями в личной жизни певицы Ани Лорак

Внимательные пользователи заметили, что на последних фото 42-летней артистки с ее безымянного пальца исчезло обручальное кольцо. Так как Каролина после трудного развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу держит теперь в тайне свою личную жизнь, поколонникам приходится только догадываться, куда делось кольцо.

Лорак долгое время подогревала слухи о своей помолвке с саунд-продюсером Егором Глебом, который намного младше нее. Сначала из ее соцсетей пропали совместные фото с любовником, а теперь и эта загадочная история с кольцом, которое он ей подарил.

На одном из последних ее фото отчетливо видно, что украшение отсутствует, а на другом - Лорак спрятала руки в карманы, передает Politeka.net.

"Для меня понедельник – всегда отправная точка к новым свершениям🚀 А как вы планируете свою неделю?", - говорится в подписи к одному из снимков.

Поговаривают, что исчезновение кольца совпало с важным событием в жизни звезды - примирением с Муратом. После скандального развода и последующей жизни в разных странах парочка засветилась вместе на вечеринке у Филиппа Киркорова. В Сети тут же появились их совместные кадры, теплую встречу назвали "воссоединением семьи".

Очевидно, что подобное могло сильно не понравиться любовнику Лорак Глебу и вызвать бурное выяснение отношений. К сожалению, певица не дает никаких комментариев, поэтому публике остается только ждать, когда же она, наконец, раскроет тайну с обручальным кольцом.

Ранее мы рассказывали, Ани Лорак оконфузилась неудачным выбором наряда. Звезда втиснулась в узкое платье, акцентировав внимание на своем бюсте. При этом она была без макияжа и прически. Спросив мнение пользователей о своем образе, Лорак получила неожиданную оценку, но зато честную.

Напомним, что вдохновленная Лорак после визита в Украину впечатлила признанием: «Я счастлива…».

Также Politeka писала, что Ани Лорак в образе роковой красотки эффектно распахнула декольте: "Смотришь и хочется...".