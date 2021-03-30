Певица Ани Лорак выставила новое фото, спросив мнение у публики, о чем, наверно, уже пожалела

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда опубликовала свежий снимок в "сториз" у себя в Инстаграм, на котором предстала в гардеробной.

Так, на заднем фоне на вешалках висели наряды, а внизу была расставлена обувь. Каролина крупным планом продемонстрировала образ, который выбрала, засняв свое отражение в зеркале. На певице было узкое бежевое платье и белые кеды. Тесная ткань идеальным образом подчеркнула все достоинства Лорак: пышный бюст, "осиную" талию и точеные бедра. При этом звезда рискнула показать себя без косметики, с растрепанной гулькой на голове.

Певица спросила у пользователей: "Берем?", имея ввиду наряд, и дала возможность проголосовать. В этот раз Каролина, судя по всему, оконфузилась с нарядом, так как большинство решили, что платье ей не идет.

К слову, в следующих "сториз" наученная горьким опытом Лорак вернулась к "вылизанным" кадрам: девушка при полном параде позировала в черном боди, макисмально обнажив декольте.

Ранее мы рассказывали, Лорак, которая уже много лет строит карьеру в России, удивила украинцев неожиданным приездом в Киев. В частности, артистка дала интервью радиоведущему Славе Демину. Тот выставил их совместное фото в соцсети и нарвался на критику.

"Дизлайк жаль нельзя поставить 👎🏻👎🏻👎🏻"; "Ани Лорак впустили в Украину?!"; "А, что это за... на таком радио делает. Вижу Люкс ФМ, переключается не на ту волну. Эта ехидная улыбка, портит репутацию такого классного радио"; "Не играйте с огнем!!! 😮", - комментировала публика.

Напомним, что вдохновленная Лорак после визита в Украину впечатлила признанием: «Я счастлива…».

Также Politeka писала, что Ани Лорак в образе роковой красотки эффектно распахнула декольте: "Смотришь и хочется...".