Известная украинская певица, которая отправилась в Россию строить свою карьеру Ани Лорак, показала, какие чувства испытывает к ней коллега с двумя детьми

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Ани Лорак решила разместить один из номеров своего "шоу Каролина", в котором Лазарев, с которым у певицы давние дружеские отношения, которые вызывают множество слухов о романе между исполнителями, страстно обнимает Каролину.

Песню, которую Лорак представила на суд публики, кавер на один мз мега-хитов Святослава Вакарчука и группы "Океан Эльзы" "Без бою".

Такой шикарной песней Каролина поздравила своего друга с днем рождения. Она пишет:

"Наш совместный номер из #шоуКаролина показывает всю палитру чувств🔥

С Днём рождения, мой дорогой, любимый друг Сергей Лазарев ❣️❣️❣️, будь счастлив и любим всегда! Настоящий Артист!✨Сияй всеми красками, ведь для твоего таланта нет предела!😘", - написала Каролина.

В комментариях, Сергей признался Каролине в любви:

"Любовь моя! Спасибо тебе! Обожаю эти выступления и тебя!", - написал Лазарев.

Стоит сказать, что страстный номер шоу, где Лазарев уподобляется Вакарчуку, очень понравился поклонникам. Еще бы, ведь все о чем они давно ждали, практически произошло. Сергей страстно прижимал жгучую Лорак в ультра-коротком мини, а Лорак разбивала посуду... Зрители будто побывали свидетелями любовной семейной ссоры...

"Любимый номер 🔥 Столько страсти, просто вулкан ❤️ Как вы гармоничны, как роскошны 👏 Мурашки с головы и до ног... Пример настоящей крепкой дружбы 😍 Между вами искорки и притяжение! Мастера своего дела", "Шикарнейший номер!!!🔥🔥🔥 Страстный и очень чувственный!!! Невероятно яркий!!!❤️ Лучшие!!! Днём рождения прекрасного талантливого артиста!!!👏🥳", - написали в комментариях артистки.

Напомним, что Лорак с кольцом на том самом пальчике не отлипала от Киркорова на светской вечеринке: "Влюбленность всегда…"

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в необычном комбинезоне выставила декольте напоказ, получив по заслугам: "Внесите Оскар"

Также Politeka писала, что пышногрудая Ани Лорак без нижнего белья "нечаянно" засветила лишнее: "Кое-что видно..."