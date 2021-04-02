Известная украинская певица, которая отправилась в Россию строить свою карьеру Ани Лорак, показала, какие чувства испытывает к ней коллега с двумя детьми
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Ани Лорак решила разместить один из номеров своего "шоу Каролина", в котором Лазарев, с которым у певицы давние дружеские отношения, которые вызывают множество слухов о романе между исполнителями, страстно обнимает Каролину.
Песню, которую Лорак представила на суд публики, кавер на один мз мега-хитов Святослава Вакарчука и группы "Океан Эльзы" "Без бою".
Такой шикарной песней Каролина поздравила своего друга с днем рождения. Она пишет:
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"Наш совместный номер из #шоуКаролина показывает всю палитру чувств🔥
С Днём рождения, мой дорогой, любимый друг Сергей Лазарев ❣️❣️❣️, будь счастлив и любим всегда! Настоящий Артист!✨Сияй всеми красками, ведь для твоего таланта нет предела!😘", - написала Каролина.
В комментариях, Сергей признался Каролине в любви:
"Любовь моя! Спасибо тебе! Обожаю эти выступления и тебя!", - написал Лазарев.
Стоит сказать, что страстный номер шоу, где Лазарев уподобляется Вакарчуку, очень понравился поклонникам. Еще бы, ведь все о чем они давно ждали, практически произошло. Сергей страстно прижимал жгучую Лорак в ультра-коротком мини, а Лорак разбивала посуду... Зрители будто побывали свидетелями любовной семейной ссоры...
"Любимый номер 🔥 Столько страсти, просто вулкан ❤️ Как вы гармоничны, как роскошны 👏 Мурашки с головы и до ног... Пример настоящей крепкой дружбы 😍 Между вами искорки и притяжение! Мастера своего дела", "Шикарнейший номер!!!🔥🔥🔥 Страстный и очень чувственный!!! Невероятно яркий!!!❤️ Лучшие!!! Днём рождения прекрасного талантливого артиста!!!👏🥳", - написали в комментариях артистки.
Напомним, что Лорак с кольцом на том самом пальчике не отлипала от Киркорова на светской вечеринке: "Влюбленность всегда…"
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