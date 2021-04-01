Певица Ани Лорак вызвала ажиотаж новыми кадрами и важным событием

Как передает Politeka.net, 42-летняя артистка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала во время вручения премии "Певица года".

Каролина выбрала необычный наряд для выхода в свет, приковав взгляды к пышному бюсту в смелом декольте. На ней был черный блестящий комбинезон из материала, похожего на клеенку. Волосы красотка распустила и выпрямила, дополнив лук серьгами-кольцами и ярким макияжем. В руках знаменитость держала кубок и шикарный букет цветов.

"Певица года" по версии премии «Прорыв года BEST 2021» от журнала @modatopical ❣️Благодарю каждого за поддержку и внимание к моему творчеству. Безумно приятно получать такие награды 🏆", - похвасталась она.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:

"Вы достойны этой награды, как никто другой 🙏🏼 Мы вас очень любим!! 💘 Дальше только больше 💥"

"невероятно гордимся вами, Каролин! ❤️"

"Как же всегда волнительно такие премии😍 наша Diva❤️Поздравляем😘"

"Но ведь это правда. Певица года🔥"

"Каролиночка Вы такая красавица😍 Не налюбоваться на Вас😍"

"Как молодо! ❤️🔥😍"

"Что за клеенка блестящая на тебе 🤢"

"дива, но очень жаль, что не украинская 😢"

"че то безумной радости на лице не видно"

"Внесите Оскар 21❤️"

До этого мы рассказывали, что внимательные пользователи заметили - у Каролины с безымянного пальца пропало обручальное кольцо, которое ей, по слухам, подарил молодой любовнк, саунд-продюсер Егор Глеб. Данное событие совпало с ее примирением с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу. На последних снимках, которыми звезда делится в соцсети отчетливо видно, что украшение отсутствует.

Напомним, что с пальца Ани Лорак исчезло кольцо от любовника, чем обернулось примирение с экс-мужем: "Отправная точка..."

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