Популярна молода співачка Надя Дорофєєва поділилася серією пікантних архівних кадрів в різних образах

Відома виконавиця звикла ділитися з шанувальниками моментами радості і смутку в Instagram. Так як Надя активно веде свій блог, вона також знімає добірку різних роликів, розповідає про творчість і ділиться різною інформацією про себе. Цього разу дівчина вирішила похвалитися особистими знімками.

Відповідаючи на запитання шанувальників, Надя вирішила публікувати тільки найцікавіші, на її думку. Тому дівчина почала з найбільш провокативних. Зокрема, Надя показала фігуру в "сексі вбранні" зі світло-білих мережив. Тканина була настільки прозорою, що бюст довелося злегка прикрити.

А ось фото в купальнику вийшло трохи скромнішим-трендова форма ідеально села по фігурі знаменитості. Червона тканина в білий дрібний горошок лише підкреслила дивно струнку фігуру зірки. На останньому кадрі Надя вирішила блиснути декольте, під час того, як сміялася, лежачи на машині і відкинувши голову назад.

"Вийшов мій дебютний EP dofamin, і я рада, що Вам відгукуються ці пісні, Ми зняли відео на всі треки, щоб подарувати вам концертну атмосферу...",- повідомила також днем раніше Надя.

Шанувальники не залишилися осторонь і також прокоментували фото дівчини. Одні ділилися своїми підсумками, інші похвалили за чудові пісні, які тішать слух:

"Красуня😍 😵 💫❤️🔥"," найголовніше це твій альбом красотааа❤️ треба продовження", " ой, яка гарна, неможливо відвести око😍", " фотографії такі атмосферні🥰", "ну загалом то нічого цікавого, весь березень слухала дорофєєву", - написали шанувальники.

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