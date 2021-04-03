Популярная молодая певица Надя Дорофеева поделилась серией пикантных архивных кадров в разных образах

Известная исполнительница привыкла делиться с поклонниками моментами радости и грусти в Инстаграм. Так как Надя активно ведет свой блог, она также снимает подборку различных роликов, рассказывает о творчестве и делится разной информацией о себе. В этот раз девушка решила похвастаться личными снимками.

Отвечая на вопросы поклонников, Надя решила публиковать только самые интересные, по ее мнению. Поэтому девушка начала с самых провокативных. В частности, Надя показала фигуру в «секси наряде» из светло-белых кружев. Ткань была настолько прозрачной, что бюст пришлось слегка прикрыть.

А вот фото в купальнике вышло чуть более скромным – трендовая форма идеально села по фигуре знаменитости. Красная ткань в белый мелкий горошек лишь подчеркнула удивительно стройную фигуру звезды. На последнем кадре Надя решила сверкнуть декольте, во время того, как смеялась, лежа на машине и откинув голову назад.

"Вышел мой дебютный EP dofamin, и я рада, что вам откликаются эти песни, мы сняли видео на все треки, чтобы подарить вам концертную атмосферу...", - сообщила также днем ранее Надя.

Поклонники не остались в стороне и также прокомментировали фото девушки. Одни делились своими итогами, другие похвалили за чудесные песни, которые тешат слух:

"Красавица😍😵‍💫❤️‍🔥", "Самое главное это твой альбом красотааа❤️ надо продолжение", "Ой, какая красивая, невозможно отвести глаз😍", "Фотографии такие атмосферные🥰", "Ну в общем то ничего интересного, весь март слушала Дорофееву", - написали поклонники.

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