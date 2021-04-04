Молдавський співак, екс-тренер шоу "Голос країни" Дан Балан здивував глядачів несподіваним визнанням

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в мережі з'явилося архівне відео, на якому Дан Балан зізнається в коханні.

"Знаєте що, я люблю Одесу. Це просто унікальне почуття. Я ніколи не кажу просто так такі речі. Дуже багато разів бував в цьому місті, дуже багато разів відпочивав. Спасибі вам за таке унікальне почуття, хочу подарувати вам яскраві емоції", - звернувся Балан до глядачів.

«DB. 10.08.2012», - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях артисту залишили масу приємних відгуків.

"Молодий ще, 2012 рік...", "Я теж люблю Одесу. Хоча я була там тільки один раз...", "Ми любимо Одесу і Данчика", "а ми любимо тебе дуже", "яка щирий", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Дан Балан став орієнтуватися на країни колишнього СНД з 2010 року, коли записав дует з українською співачкою Вірою Брежнєвою. Після артист випустив кілька російськомовних пісень і став давати концерти в Україні та Росії. Широко відомим в Україні його зробив проект "Голос країни".

Нагадаємо, що Дан Балан розпалив вогонь пристрасті, з'явившись поруч з обімлілою Кароль, знову разом:"Татко повернувся".

Як повідомляла Politeka, Кароль на "Голосі країни" підігріла розмови про роман з Баланом, поставивши пікантне запитання:"Тіна і Дан живуть...".

Також Politeka писала, що Дан Балан, що закрутив Кароль в пристрасному танці, не стримав почуттів: "Тіна, я пам'ятаю...".