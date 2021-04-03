Знаменита парочка Тіна Кароль і Дан Балан знову порадують українців своїм дуетом на "Голосі країни", з'явившись разом в ефірі шоу

Як передає Politeka.net, в пабліку соцмережі Instagram "Голос країни" з'явилося коротке відео, на якому Тіна сидить практично на руках у Дана Балана і запитує, поснідав він.

Тоді Дан відповідає, що залишила, то й поснідав. Глядачі і тренери на шоу, затамувавши подих, спостерігають за діалогом двох, нібито закоханих.

"Ти поснідав сьогодні? - Що залишила те й поїв!",- так звучав діалог Тіни і Дана. У пабліку зазначають, що подробиці чи живуть Дан і Тіна разом можна дізнатися вже сьогодні:

"Інтригуючий діалог, правда? 🤔 Невже Тіна і Дан дійсно живуть разом?",- зацікавили шанувальників автори пабліку.

Варто сказати, що на відео Тіна в чорному з блискучими вставками з боків плаття, яке підкреслює вигини знаменитості. Дан Балан у вже відомому блідо-рожевому піджаку.

Шанувальники розгадали "стьоб" зірок і не стали розчулюватися діалогу знаменитостей, яким вже протягом декількох років приписують роман. У коментарях вибухнули гнівними висловлювання про піар, залучення рейтингу і погану акторську гру знаменитостей. Деякі відзначили, що Тіна зізнавалася, що не вміє готувати, вивівши парочки на чисту воду:

"Важливий тільки голос говорили вони 😂", "Оскар в студію😂 😂 😂", " Тіна і Дан живуть з завадюком!", "Серіал топ, від голосу залишилася тільки назва 👍", "Цирк цирк цирк 🤩🤩🤩🤩🤩🤩", "Люблю їх😻 але грати вони не вміють, стьоб зарахований😂", "Тіна, яка не готує: 🗿👍🏻", "Це , блін , "Голос Країни", чи безкінечний піар Кароль 🤦 ?!!! ФУ, огидно дивитися !!!!", "Як ніяково спостерігати за цим цирком🥴"," з акторів в клоуни рейтинг, де ти? тебе так жадібно всі шукають 🤧", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що Дан Балан, що закрутив Кароль в пристрасному танці, не стримав почуттів: "Тіна, я пам'ятаю..."

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