Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль, чутки про роман артистів спалахнули з новою силою

Як повідомляє Politeka.net, чутки про романтичні стосунки української співачки Тіни Кароль і молдавського музиканта Дана Балана ходять вже давно. Колись артисти сиділи в кріслах тренерів на вокальному шоу" Голос країни", і з того часу між ними пробігла іскра, яка породила плітки про стосунки. Однак, ні Кароль, ні Балан не підтверджують домисли фанатів, але і не сильно заперечують свій зв'язок.

Нещодавно продюсери повернули на шоу "Голос країни" Дана Балана – він став зірковим порадником Кароль на етапі нокаутів. І в черговому ефірі парочка ще здивує глядачів. На сторінці проекту в соцмережі Instagram опублікували відеоанонс чергового ефіру, в якому Дан закрутить в жаркому танці Тіну, і все це під пісню учасника Микити Ломакіна.

"Тіна, я пам'ятаю, як я сидів на цьому місці і дивився на тебе. Це прекрасні спогади. Відчуття, ніби я повернувся до себе додому", - сказав Дан Балан про повернення в шоу.

"Чи зможе NIKITA LOMAKIN пройти до прямих ефірів 11 сезону головного вокального шоу країни? І допоможе радник Дан Балан Тіні Кароль зробити правильне рішення і вибрати сильних чверть фіналістів? Поділися своєю думкою в коментарях", - йдеться в підписі до відеоанонсу. Звичайно ж користувачі почали обговорювати те, що відбувається на шоу. Багато відзначили, що будуть дивитися цей ефір, щоб побачити пристрасний танець Кароль і Балана. "Це кохання і магія", "Буду дивитися заради Тіни і Дана", "Вони такі милі", "Звичайно ж, Дан допоможе", - пишуть в коментарях до відео.

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