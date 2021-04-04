Молдавский певец, экс-тренер шоу "Голос країни" Дан Балан удивил зрителей неожиданным признанием

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в сети появилось архивное видео, на котором Дан Балан признается в любви.

«Знаете что, я люблю Одессу. Это просто уникальное чувство. Я никогда не говорю просто так такие вещи. Очень много раз бывал в этом городе, очень много раз отдыхал. Спасибо вам за такое уникальное чувство, хочу подарить вам яркие эмоции», - обратился Балан к зрителям.

«DB. 10.08.2012», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях артисту оставили массу приятных отзывов.

«Молодой еще, 2012 год...», «Я тоже люблю Одессу. Хотя я была там только один раз...», «Мы любим Одессу и Данчика», «А мы любим тебя очень», «Какая искренний», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Дан Балан стал ориентироваться на страны бывшего СНГ с 2010 года, когда записал дуэт с украинской певицей Верой Брежневой. После артист выпустил несколько русскоязычных песен и стал давать концерты в Украине и России. Широко известным в Украине его сделал проект «Голос країни».

Напомним, что Дан Балан разжег огонь страсти, появившись рядом с обомлевшей Кароль, снова вместе: "Папочка вернулся".

Как сообщала Politeka, Кароль на "Голосе країни" подогрела разговоры о романе с Баланом, задав пикантный вопрос: "Тина и Дан живут…".

Также Politeka писала, что Дан Балан, закруживший Кароль в страстном танце, не сдержал чувств: "Тина, я помню...".