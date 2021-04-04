Молдавский певец, экс-тренер шоу "Голос країни" Дан Балан удивил зрителей неожиданным признанием
Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в сети появилось архивное видео, на котором Дан Балан признается в любви.
«Знаете что, я люблю Одессу. Это просто уникальное чувство. Я никогда не говорю просто так такие вещи. Очень много раз бывал в этом городе, очень много раз отдыхал. Спасибо вам за такое уникальное чувство, хочу подарить вам яркие эмоции», - обратился Балан к зрителям.
«DB. 10.08.2012», - подписали видео авторы аккаунта.
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
Украинскую землю засыпает снегом посреди весны, кадры: спасатели предупреждают об опасности
Локдаун с 5 апреля: стало известно, как раздобыть спецпропуск для общественного транспорта
ЧП с Кароль на "Голосі країни", в Сети показали, кто подставил ей подножку: "Теперь понятно, почему..."
Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно..."
В комментариях артисту оставили массу приятных отзывов.
«Молодой еще, 2012 год...», «Я тоже люблю Одессу. Хотя я была там только один раз...», «Мы любим Одессу и Данчика», «А мы любим тебя очень», «Какая искренний», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что Дан Балан стал ориентироваться на страны бывшего СНГ с 2010 года, когда записал дуэт с украинской певицей Верой Брежневой. После артист выпустил несколько русскоязычных песен и стал давать концерты в Украине и России. Широко известным в Украине его сделал проект «Голос країни».
Напомним, что Дан Балан разжег огонь страсти, появившись рядом с обомлевшей Кароль, снова вместе: "Папочка вернулся".
Как сообщала Politeka, Кароль на "Голосе країни" подогрела разговоры о романе с Баланом, задав пикантный вопрос: "Тина и Дан живут…".
Также Politeka писала, что Дан Балан, закруживший Кароль в страстном танце, не сдержал чувств: "Тина, я помню...".