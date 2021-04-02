Співак Дан Балан сколихнув публіку несподіваним кадром з Тіною Кароль на шоу "Голос країни"

Як передає Politeka.net, 42-річний молдавський артист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яким застав фанатів зненацька.

Як відомо, Балан відмовився від участі в новому сезоні "Голосу країни", чим засмутив шанувальників. Глядачам подобалося спостерігати за його фліртом з Кароль під час попередніх сезонів.

Яке ж було здивування публіки, коли Дан знову з'явився на шоу, та ще й поруч з Тіною.

Продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк оголосив про перезавантаження нокаутів. Вперше за довгі роки приймати рішення тренерам будуть допомагати інші зірки. Зокрема, Балан, як уже зрозуміло, надасть підтримку Кароль.

На опублікованому фото співак, одягнений з оголочки, "хижо" сперся о постамент з кнопкою. Тіна поруч аж розтанула.

"Дракула повернувся!", - підписав знімок Балан.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"Тільки Дан вміє так несподівано вриватися! кращі!!😍"

"давай ти вже до нас повністю back 🤧💔"

"Татусь повернувся, не нервуємо 😂"

"Як вона дивиться 🥺💜"

"Любов повернулася 😼💜🔗"

"Занадто красиві"

"Данчик може ти вже зупинишся пропадати? Ми сумуємо...дуже...сильно🤧"

"Як же ви з Тіною красиво виглядаєте😍🔥❤️"

"Ми зловили вологий ефект 🤪"

Раніше ми повідомляли, Дану Балану дісталося за вульгарну поведінку в компанії двох блондинок. Втративши бек-вокалістку, співак з'явився на закритій вечірці з танцівницями в нескромних нарядах. Дівчата безсоромно звивалися навколо нього, що стало "червоною ганчіркою" для публіки.

Нагадаємо, що ненафарбована Кароль спантеличила виглядом в майці-алкоголічці, такої Тіну ще не бачили: "почнемо..."

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