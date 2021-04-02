Співак Дан Балан сколихнув публіку несподіваним кадром з Тіною Кароль на шоу "Голос країни"
Як передає Politeka.net, 42-річний молдавський артист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яким застав фанатів зненацька.
Як відомо, Балан відмовився від участі в новому сезоні "Голосу країни", чим засмутив шанувальників. Глядачам подобалося спостерігати за його фліртом з Кароль під час попередніх сезонів.
Яке ж було здивування публіки, коли Дан знову з'явився на шоу, та ще й поруч з Тіною.
Продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк оголосив про перезавантаження нокаутів. Вперше за довгі роки приймати рішення тренерам будуть допомагати інші зірки. Зокрема, Балан, як уже зрозуміло, надасть підтримку Кароль.
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На опублікованому фото співак, одягнений з оголочки, "хижо" сперся о постамент з кнопкою. Тіна поруч аж розтанула.
"Дракула повернувся!", - підписав знімок Балан.
Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:
"Тільки Дан вміє так несподівано вриватися! кращі!!😍"
"давай ти вже до нас повністю back 🤧💔"
"Татусь повернувся, не нервуємо 😂"
"Як вона дивиться 🥺💜"
"Любов повернулася 😼💜🔗"
"Занадто красиві"
"Данчик може ти вже зупинишся пропадати? Ми сумуємо...дуже...сильно🤧"
"Як же ви з Тіною красиво виглядаєте😍🔥❤️"
"Ми зловили вологий ефект 🤪"
Раніше ми повідомляли, Дану Балану дісталося за вульгарну поведінку в компанії двох блондинок. Втративши бек-вокалістку, співак з'явився на закритій вечірці з танцівницями в нескромних нарядах. Дівчата безсоромно звивалися навколо нього, що стало "червоною ганчіркою" для публіки.
Нагадаємо, що ненафарбована Кароль спантеличила виглядом в майці-алкоголічці, такої Тіну ще не бачили: "почнемо..."
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