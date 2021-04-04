Відома реперша Alyona Alyona насмішила сміливою витівкою, повторивши образ Наді Дорофєєвої

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно Alyona Alyona випустила новий альбом, з'явившись на обкладинці в нижній білизні. Біля її ніг сиділи оголені хлопці. Останнім часом у себе в Instagram співачка публікувала багато фото в білизні, відзначаючи, що виступає за красу в будь-яких її проявах.

Судячи з усього, Alyona Alyona вирішила продовжити цю тематику. Вона повторила образ Наді Дорофєєвої, зроблений під час відпочинку. На фото Дорофєєва сиділа в одних трусиках, прикривши бюст журналом. Alyona Alyona скопіювала образ до дрібниць і опублікувала колаж, порівнявши себе з Надею.

"Коли красу не ховають за словами - Я чую галас", - підписала фото реперша.

У коментарях їй залишили масу слів підтримки.

"Моя хороша", "Ви робите дуже важливу справу", "дуже влучно", "Нормально скинула вагу", "Сільські вісті це просто топ", "дві богині", "Ви - приклад жіночності, мужності та оптимізму для багатьох жінок країни! Просто бомба петарда", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Alyona Alyona зважилася на сміливу фотосесію в нижній білизні. Вона заявила, що мріє про світ, в якому всі люди створені різними, але рівними.

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