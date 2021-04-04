Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонструвала бездоганне тіло
Дівчина з Хмельницької області не втомлюється підкорювати серця фанатів не тільки своїми перемогами і спортивним духом, а красою тіла.
Так, на своїй сторінці в Instagram вона розмістила нове фото, одягнувшись в спокусливий білий корсет, який підкреслив пружний бюст спортсменки, передає Politeka.net
У підписі до знімка Марина розповіла, що взяла участь у новій фотосесії, вирішивши заінтригувати першим кадром своїх передплатників.
Волосся чемпіонці зібрали в акуратну зачіску, а макіяж візажисти виконали з акцентом на очі: чорні стрілки, коричні тіні і наклейки з намистин. А також обвели контуром губи, надавши їм обсяг.
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"Малий спойлер сьогоднішній знімання 🔥 Як ви мій образ від 1 до 10? ♥ ️ ",- запитала у своїх підписників Марина Бех-Романчук.
Фанатам сподобався новий образ, вони поставили спортивній красуні тільки високі бали.
"Кльова стрибунка", - написав один з шанувальників.
Раніше ми повідомляли, МАрина Бех-Романчук показала кілька кадрів зі свого тренування, на яких з'явилася у вельми спокусливому образі. Дівчина зображена на спортивному майданчику, вона витончено позує фотографу. Перед камерою Марина постала в коротких облягаючих шортиках і такому ж топіку, цей наряд тільки підкреслив спортивне тіло.
Нагадаємо, що Бех-Романчук влаштувала спекотну розминку, мотивуючі кадри
А ще Politeka повідомляла, що спортсменка Бех-Романчук здивувала розкішними сідницями і стрибками в міні-шортах
Також Politeka писала, що Бех-Романчук посвітила своїм накачаним "горішком" у безсоромних шортиках