Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонструвала бездоганне тіло

Дівчина з Хмельницької області не втомлюється підкорювати серця фанатів не тільки своїми перемогами і спортивним духом, а красою тіла.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона розмістила нове фото, одягнувшись в спокусливий білий корсет, який підкреслив пружний бюст спортсменки, передає Politeka.net

У підписі до знімка Марина розповіла, що взяла участь у новій фотосесії, вирішивши заінтригувати першим кадром своїх передплатників.

Волосся чемпіонці зібрали в акуратну зачіску, а макіяж візажисти виконали з акцентом на очі: чорні стрілки, коричні тіні і наклейки з намистин. А також обвели контуром губи, надавши їм обсяг.

"Малий спойлер сьогоднішній знімання 🔥 Як ви мій образ від 1 до 10? ♥ ️ ",- запитала у своїх підписників Марина Бех-Романчук.

Фанатам сподобався новий образ, вони поставили спортивній красуні тільки високі бали.

"Кльова стрибунка", - написав один з шанувальників.

Раніше ми повідомляли, МАрина Бех-Романчук показала кілька кадрів зі свого тренування, на яких з'явилася у вельми спокусливому образі. Дівчина зображена на спортивному майданчику, вона витончено позує фотографу. Перед камерою Марина постала в коротких облягаючих шортиках і такому ж топіку, цей наряд тільки підкреслив спортивне тіло.

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