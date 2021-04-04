Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонстрировала безупречное тело

Девушка из Хмельницкой области не устает покорять сердца фанатов не только своими победами и спортивным духом, а красотой тела.

Так, на своей странице в Инстаграм она разместила новое фото, облачившись в соблазнительный белый корсет, который подчеркнул упругий бюст спортсменки, передает Politeka.net

В подписи к снимку Марина рассказала, что приняла участие в новой фотосессии, решив заинтриговать первым кадром своих подписчиков.

Волосы чемпионке собрали в аккуратную прическу, а макияж визажисты выполнили с акцентом на глаза: черные стрелки, коричные тени и наклейки из бусин. А также обвели контуром губы, придав им объем.

"Маленький спойлер сегодняшней съемки 🔥 Как вам мой образ от 1 до 10? ♥ ️", - спросила у своих подписчиков Марина Бех-Романчук.

Фанатам понравился новый образ, они поставили спортивной красотке только высокие баллы.

"Клевая попрыгунья", - написал один из поклонников.

Ранее мы сообщали, МАрина Бех-Романчук показала несколько кадров со своей тренировки, на которых появилась в весьма соблазнительном образе. Девушка запечатлена на спортивной площадке, она изящно позирует фотографу. Перед камерой Марина предстала в коротких облегающих шортиках и таком же топике, этот наряд только подчеркнул спортивное тело.

Напомним, что Бех-Романчук устроила жаркую разминку, мотивирующие кадры

А еще Politeka сообщала, что спортсменка Бех-Романчук изумила роскошными ягодицами и прыжками в мини-шортах

Также Politeka писала, что Бех-Романчук посветила своим накаченным "орешком" в бесстыжих шортиках