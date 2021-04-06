Актор Пол Ріттер, який зіграв у «Гаррі Поттер і принц-напівкровка» і серіалі «Чорнобиль», помер у віці 54 років
Актор помер 5 квітня вдома в оточенні близьких після боротьби з пухлиною мозку, повідомляє The Mirror.
"З великим жалем ми можемо підтвердити, що Пол Ріттер помер минулої ночі. Він мирно помер вдома. Поруч з ним була дружина Поллі і сини Френк і Ной. Йому було 54 роки, і він страждав від пухлини мозку. Пол був виключно талановитим актором, який зіграв величезну кількість ролей на сцені і екрані з надзвичайною майстерністю. Він був неймовірно розумним, добрим і дуже забавним. Нам буде його дуже не вистачати", - заявив агент артиста.
Павло був найвідомішим за відтворення батька Джонні та Адама Гудмана, Мартіна Гудмана, протягом усіх шести сезонів Friday Night Dinner. Також очікується, що в кінці цього року актор з'явиться посмертно в спеціальному випуску, присвяченому 10-й річниці фільму, під назвою»Ти добре виглядаєш: правдива історія обіду в п'ятницю".
Крім своєї комедійної роботи, Пол був головним героєм на телебаченні з дев'яностих років і з'являвся в безлічі проектів, включаючи «Білл», «Немає провини», «Віра» і «Чорнобиль».
Актор також працював разом з Деніелом Крейгом в ролі Гая Хейнса у фільмі "Квант милосердя".
Велику популярність Полу Ріттеру принесла роль Елдреда Уорпла в шостій частині саги про Гаррі Поттера 2009 року.
У 2019 році на телеканалі HBO вийшли два серіали за участю актора: «Чорнобиль», в якому Ріттер виконує роль Анатолія Дятлова, і «Катерина Велика», де йому дісталася роль полководця Олександра Суворова.
Його широко відома роль Анатолія Дятлова, заступника головного інженера атомної електростанції в Чорнобилі, призвела до того, що п'ятисерійний міні-серіал став найрейтинговішим шоу на глобальному сайті фільмів і телебачення IMDb - і був названий "найбільшою драмою всіх часів".
Крім його внеску в телебачення і кіно, Пол також був знаменитим театральним актором.
У мережі піднялася хвиля скорботи.
"Спочивай з миром король, нереальний актор. Спасибі за спогади, Пол Ріттер", " Пол Ріттер завжди буде дуже багато означати для дуже багатьох. Він - така важлива частина безлічі проектів, які доставили величезну кількість радості багатьом людям і втішили багатьох, особливо в ці важкі часи. Він буде вічно жити в своїх роботах", - пишуть в мережі.
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