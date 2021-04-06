Актор Пол Ріттер, який зіграв у «Гаррі Поттер і принц-напівкровка» і серіалі «Чорнобиль», помер у віці 54 років

Актор помер 5 квітня вдома в оточенні близьких після боротьби з пухлиною мозку, повідомляє The Mirror.

"З великим жалем ми можемо підтвердити, що Пол Ріттер помер минулої ночі. Він мирно помер вдома. Поруч з ним була дружина Поллі і сини Френк і Ной. Йому було 54 роки, і він страждав від пухлини мозку. Пол був виключно талановитим актором, який зіграв величезну кількість ролей на сцені і екрані з надзвичайною майстерністю. Він був неймовірно розумним, добрим і дуже забавним. Нам буде його дуже не вистачати", - заявив агент артиста.

Павло був найвідомішим за відтворення батька Джонні та Адама Гудмана, Мартіна Гудмана, протягом усіх шести сезонів Friday Night Dinner. Також очікується, що в кінці цього року актор з'явиться посмертно в спеціальному випуску, присвяченому 10-й річниці фільму, під назвою»Ти добре виглядаєш: правдива історія обіду в п'ятницю".

Крім своєї комедійної роботи, Пол був головним героєм на телебаченні з дев'яностих років і з'являвся в безлічі проектів, включаючи «Білл», «Немає провини», «Віра» і «Чорнобиль».

Актор також працював разом з Деніелом Крейгом в ролі Гая Хейнса у фільмі "Квант милосердя".

Велику популярність Полу Ріттеру принесла роль Елдреда Уорпла в шостій частині саги про Гаррі Поттера 2009 року.

У 2019 році на телеканалі HBO вийшли два серіали за участю актора: «Чорнобиль», в якому Ріттер виконує роль Анатолія Дятлова, і «Катерина Велика», де йому дісталася роль полководця Олександра Суворова.

Rest in peace to a king, unreal actor.



Thank you for the memories Paul Ritter. pic.twitter.com/NTeJL4PcHz — 𝑾𝒊𝒍𝒍 🌿 (@AnfieldMagic) April 6, 2021

Його широко відома роль Анатолія Дятлова, заступника головного інженера атомної електростанції в Чорнобилі, призвела до того, що п'ятисерійний міні-серіал став найрейтинговішим шоу на глобальному сайті фільмів і телебачення IMDb - і був названий "найбільшою драмою всіх часів".

Everyone is rightfully praising Paul Ritter for his performance in Friday Night Dinner. But to fully appreciate just how good of an actor he was, watch Chernobyl. The amount of people I've spoken to who didn't realise it was the same actor speaks volumes about his range. RIP pic.twitter.com/a5gzCg5O8p — Jordan Paterson (@ImpoliteDoodle) April 6, 2021

Крім його внеску в телебачення і кіно, Пол також був знаменитим театральним актором.

У мережі піднялася хвиля скорботи.

"Спочивай з миром король, нереальний актор. Спасибі за спогади, Пол Ріттер", " Пол Ріттер завжди буде дуже багато означати для дуже багатьох. Він - така важлива частина безлічі проектів, які доставили величезну кількість радості багатьом людям і втішили багатьох, особливо в ці важкі часи. Він буде вічно жити в своїх роботах", - пишуть в мережі.

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