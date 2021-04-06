Актер Пол Риттер, сыгравший в «Гарри Поттер и принц-полукровка» и сериале «Чернобыль», умер в возрасте 54 лет

Актер скончался 5 апреля дома в окружении близких после борьбы с опухолью мозга, сообщает The Mirror.

«С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью. Он мирно скончался дома. Рядом с ним была жена Полли и сыновья Фрэнк и Ной. Ему было 54 года, и он страдал от опухоли мозга. Пол был исключительно талантливым актером, сыгравшим огромное количество ролей на сцене и экране с необычайным мастерством. Он был невероятно умным, добрым и очень забавным. Нам будет его очень не хватать», - заявил агент артиста.

Пол был наиболее известен тем, что играл отца Джонни и Адама Гудманов, Мартина Гудмана, на протяжении всех шести сезонов Friday Night Dinner. Также ожидается, что в конце этого года актер появится посмертно в специальном выпуске, посвященном 10-й годовщине фильма, под названием «Ты хорошо выглядишь: правдивая история обеда в пятницу».

Помимо своей комедийной работы, Пол был главным героем на телевидении с девяностых годов и появлялся во множестве проектов, включая «Билл», «Нет вины», «Вера» и «Чернобыль».

Актер также работал вместе с Дэниелом Крейгом в роли Гая Хейнса в фильме «Квант милосердия».

Большую известность Полу Риттеру принесла роль Элдреда Уорпла в шестой части саги о Гарри Поттере 2009 года.

В 2019 году на телеканале HBO вышли два сериала с участием актера: «Чернобыль», в котором Риттер исполняет роль Анатолия Дятлова, и «Екатерина Великая», где ему досталась роль полководца Александра Суворова.

Rest in peace to a king, unreal actor.



Thank you for the memories Paul Ritter. pic.twitter.com/NTeJL4PcHz — 𝑾𝒊𝒍𝒍 🌿 (@AnfieldMagic) April 6, 2021

Его широко известная роль Анатолия Дятлова, заместителя главного инженера атомной электростанции в Чернобыле, привела к тому, что пятисерийный мини-сериал стал самым рейтинговым шоу на глобальном сайте фильмов и телевидения IMDb - и был назван "величайшей драмой всех времен".

Everyone is rightfully praising Paul Ritter for his performance in Friday Night Dinner. But to fully appreciate just how good of an actor he was, watch Chernobyl. The amount of people I've spoken to who didn't realise it was the same actor speaks volumes about his range. RIP pic.twitter.com/a5gzCg5O8p — Jordan Paterson (@ImpoliteDoodle) April 6, 2021

Помимо его вклада в телевидение и кино, Пол также был знаменитым театральным актером.

В Сети поднялась волна скорби.

"Покойся с миром король, нереальный актер. Спасибо за воспоминания, Пол Риттер", "Пол Риттер всегда будет очень много значить для очень многих. Он - такая важная часть множества проектов, которые доставили огромное количество радости многим людям и утешили многих, особенно в эти трудные времена. Он будет вечно жить в своих работах", - пишут в Сети.

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