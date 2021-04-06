Актер Пол Риттер, сыгравший в «Гарри Поттер и принц-полукровка» и сериале «Чернобыль», умер в возрасте 54 лет
Актер скончался 5 апреля дома в окружении близких после борьбы с опухолью мозга, сообщает The Mirror.
«С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью. Он мирно скончался дома. Рядом с ним была жена Полли и сыновья Фрэнк и Ной. Ему было 54 года, и он страдал от опухоли мозга. Пол был исключительно талантливым актером, сыгравшим огромное количество ролей на сцене и экране с необычайным мастерством. Он был невероятно умным, добрым и очень забавным. Нам будет его очень не хватать», - заявил агент артиста.
Пол был наиболее известен тем, что играл отца Джонни и Адама Гудманов, Мартина Гудмана, на протяжении всех шести сезонов Friday Night Dinner. Также ожидается, что в конце этого года актер появится посмертно в специальном выпуске, посвященном 10-й годовщине фильма, под названием «Ты хорошо выглядишь: правдивая история обеда в пятницу».
Помимо своей комедийной работы, Пол был главным героем на телевидении с девяностых годов и появлялся во множестве проектов, включая «Билл», «Нет вины», «Вера» и «Чернобыль».
Актер также работал вместе с Дэниелом Крейгом в роли Гая Хейнса в фильме «Квант милосердия».
Большую известность Полу Риттеру принесла роль Элдреда Уорпла в шестой части саги о Гарри Поттере 2009 года.
В 2019 году на телеканале HBO вышли два сериала с участием актера: «Чернобыль», в котором Риттер исполняет роль Анатолия Дятлова, и «Екатерина Великая», где ему досталась роль полководца Александра Суворова.
Его широко известная роль Анатолия Дятлова, заместителя главного инженера атомной электростанции в Чернобыле, привела к тому, что пятисерийный мини-сериал стал самым рейтинговым шоу на глобальном сайте фильмов и телевидения IMDb - и был назван "величайшей драмой всех времен".
Помимо его вклада в телевидение и кино, Пол также был знаменитым театральным актером.
В Сети поднялась волна скорби.
"Покойся с миром король, нереальный актер. Спасибо за воспоминания, Пол Риттер", "Пол Риттер всегда будет очень много значить для очень многих. Он - такая важная часть множества проектов, которые доставили огромное количество радости многим людям и утешили многих, особенно в эти трудные времена. Он будет вечно жить в своих работах", - пишут в Сети.
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