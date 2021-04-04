Оборвалась жизнь исполнителя одной из главных ролей в фильме «Не покидай» Артема Тынкасова
Актеру было всего 50. Тынкасова не стало в субботу, 3 апреля. Об этом сообщил директор московского театра "Гоголь-центр" Алексей Кабешев у себя на Фейсбук-страничке.
"Умер Артём Тынкасов. Вот так. Хочу запомнить его таким. Всё, не могу ничего писать", - говорится в посте.
Что стало причиной смерти Тынкасова неизвестно.
Пользователи выражают соболезнования в связи с уходом талантливого актера. Один из комментирующих огорошил известием, что Тынкасов только недавно похоронил старшего брата.
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"О Боже мой! Тёма..."; "Господи! Светлая память"; "Боже... Тёма... как же так..?"; "Ох, светлая память Помню его в Щепкинском, такой искренний и добрый..."; "Тема...какое горе. Светлая память"; "Помню, как привез друзьям диск с "Не покидай", смотрели и на два голоса пели песни, что ни песня, то и бриллиант. Светлая память"; "Бедная мать, недавно старшего сына похоронила, сейчас и Артём"; "Ужас... Светлая память!", - пользователи не могут поверить в случившееся.
Отметим, Тынкасов начал актерскую карьеру в 1988 году с роли в криминальной молодежной драме «Стукач». Он окончил Нижегородское театральное училище, позже — Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве. Артист снялся в таких картинах, как «Истребители», «Зверобой», «Порох и дробь».
Наиболее популярной ролью актера стала роль принца Пенапью в телевизионном двухсерийном художественном фильме «Не покидай». Кинокартина снималась по мотивам сказки Уильяма Теккерея «Кольцо и роза».
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