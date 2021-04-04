Сеть всколыхнула новость о гибели Кирилла Пинджояна, успевшего прославиться, как актер и ведущий детских программ

О смерти подростка стало известно 4 апреля. Три дня назад Кириллу исполнилось всего 14 лет. Мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже в Солнечногорском районе Подмосковья.

В СМИ сообщают, что парень пытался сделать селфи на подоконнике — и не удержался. Он был дома с бабушкой, но женщина в этот момент находилась в душе и не видела, чем занимается внук.

Кирилл Пинджоян — сын основателя и худрука театр-студии "Непоседы" Елены Пинджоян, один из ведущих концертов этой студии. Также вёл другие детские программы на телеканалах и снимался в кино.

В одном из последних своих постов в Инстаграм Елена Пинджоян поздравляла сына с 14-летием. Теперь же пользователи выражают свои соболезнования в связи с ужасной потерей.

"Как жаль...вот только день рождения был... 💔💔💔 Мягких облачков, Кирилл...😢"

"Соболезную вашему горю😞....нет слов..."

"Это как-то дико.... Ненормально... (((((("

"Соболезную родителям"

"Какой ужас. И поздравления и соболезнования 😢"

"Как маг скажу, очень похоже на хорошо сделанную порчу на смерть. Ни разу не совпадение. Либо зависть, либо сведение счетов..."

Ранее мы рассказывали о 15-летней девушке, которую нашли погибшей под окнами многоэтажки в Одессе. По предварительной информации, несчастная выбросилась из окна 7 этажа и разбилась насмерть.

Причины, по которым ребенок решился на такой отчаяный поступок, неизвестны, однако авторы Telegram-канала «ХУDЕSSА» отмечают, что юная одесситка страдала депрессией и находилась на учете у невропатолога.

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