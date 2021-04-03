Известная актриса советских времен Нина Зоткина скончалась в своей квартире в Москве на 70 году жизни, ее помнят миллионы

Как передает Politeka.net, на странице в Facebook российский режисер Михаил Дегтярь написал об этом на своей странице. Трагическая кончины знаменитой актрисы поразила коллегу.

Михаил узнал о случившемся от одноклассницы, которая жила в одном подъезде с умершей актрисой. Режиссер пишет: "С ужасом рассказала, что уже пару дней чувствовала неприятный запах из-под соседской двери", - написал режиссер. Он поведал, что пришлось вызывать полицию и выламывать двери. Оказалось, что тело две недели пролежало в квартире.

"Не буду уточнять подробности - две недели там пролежала умершая хозяйка, очень хорошая актриса - Нина Зоткина. Среди её ролей, пожалуй, лучшие - Оля Чумакова в драме "Двое в пути" Леонида Марягина (1973) и Евгения в фильме "Расписание на завтра" Николая Александровича (1976).", - рассказал Дегтярь.

Известно, что Зоткина родилась в Пензе в 1951 году. В 1974-м окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Состояла в актерском штате "Мосфильма". Зоткину любили за ее дорые роли, а за роль Оли Чумаковой в мелодраме "Двое в пути" в Праге получила награду за лучшую женскую роль.

Свои соболезнование выразили подписчики режиссера Михаила Дегтяря. По слвоам некоторых выяснилось, что сын актрисы якобы живет в соседнем подъезде...

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