Муж известной украинской певицы Ирины Билык, Аслан Ахмадов, выполнил одну из последних просьб легендарной актрисы
30 марта 2011 года из жизни ушла 75-летняя актриса и певица Людмила Гурченко, сообщает Politeka.net.
По словам вдовца, кинопродюсера Сергея Сенина, актриса тщательно готовилась к похоронам. В передаче Андрея Малахова он рассказал, что за год до ухода на тот свет звезда расшивала себе платье. На наряде было 1,5 килограмма бисера, говорят, что Гурченко умерла с этим нарядом в руках.
Как актриса, она репетировала свои похороны и попросила сделать посмертный макияж мужа Ирины Билык - стилиста Аслана Ахмадова.
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"Я не могу даже представить, как Аслан делал ей грим. Он вышел потом белого цвета. Меня не пустили. А я хотел ему помочь", - поделился воспоминанием Сенин.
Напомним, чуть больше чем за месяц до смерти Людмила Гурченко поскользнулась у своего дома и сломала бедро. Звезду госпитализировали на следующий день. Артистку прооперировали и выписали в начале марта, однако состояние Гурченко ухудшилось из-за сердечной недостаточности. Прибывшие медики "скорой" не смогли реанимировать звезду.
Похороны прошли второго апреля на Новодевичьем кладбище.
Отметим, Аслан Ахмадов не только стилист, но и российский продюсер, профессиональный фотограф и художник. В ноябре 2012 года его фотография «Руки Л. М. Гурченко» была продана на лондонском аукционе Филлипс де Пюри за 3750 фунтов.
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