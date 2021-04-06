Зірка "Квартал 95", українська актриса Олена Кравець показала рідкісні кадри з молодими батьками і кілька своїх особистих спогадів з дитинства

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Кравець, яка не братиме участі в новому сезоні «Жіночого кварталу» через завантажений графік, опублікувала фото, зроблені в батьківському домі. Судячи зі сторіз актриси, вона поїхала до батьків у Кривий Ріг. Олена похвалилася ремонтом, який зробила для найближчих людей.

"Ремонт у квартирі батьків завершено. Щасливий передзвін, візерунки на стінах і нове дихання будинку. Щаслива. Кривий Ріг-моє місто", - підписала відео зірка.

Також вона показала кілька фото і записів з минулого. Кравець сфотографувала записку, на якій дала собі клятву в 18 років.

"Обіцяю, що я ніколи не буду закабалять себе тягарем домашніх справ і консервацій! Ні, цього не буде! Я буду господинею, але не рабою кухні! 1 жовтня 1995 року", - свідчить напис на записці.

Також Олена опублікувала весільне фото своїх батьків, на якому вони були ще зовсім молодими.

"Ма і Па...",- підписала знімок актриса.

Нагадаємо, що Кравець з "Квартал 95" розповіла, що подарувала на 18-річчя старшій дочці:"я мало не впала".

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