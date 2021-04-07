Відома актриса Катерина Кузнєцова оголосила про свої заручини

Артистка, яка знімалася в серіалі "Кухня", оголосила про важливу подію у своєму житті, пише Politeka.net. Шикарна блондинка отримала пропозицію руки та серця від свого коханого.

Обранцем актриси став російський бізнесмен і серфінгіст Максим Аплін. Відомо, що пара разом вже три роки.

Про заручини Кузнєцова повідомила у своєму Instagram. На фото артистка позувала з Апліним, показуючи кільце. Чоловік посміхався, доторкнувшись носом до волосся артистки.

Кузнєцова посміхалася і виглядала щасливою.

Публікація зібрала майже 40 тисяч лайків і багато коментарів.

"Катююююшо!!!! 🎉 мої вітання ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "фіга собі!!)) ", "Від вас виходить світло!❤️ ", "Ну всееееее😍 😍 😍 😍❤️красені!!!! Вітаю", " ❤️❤️❤️Щастя і любові вашій чудовій парі!) ", "Ой! Там діамантик? Скоро весілля", " мої привітання, Катюша))) Любов - це прекрасно!) Щастя Вам)🤩", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, у 2014 році Катерина Кузнєцова вийшла заміж за Євгена Проніна. Через півроку пара розлучилася.

Артистка розповіла, що причиною розставання стала розбіжність на ґрунті ситуації на Сході України.

А пізніше зізналася, що основною причиною розставання стала зрада чоловіка.

Катерина дізналася про іншу жінку, з якою чоловік закрутив роман, і не змогла пробачити.

"Женя до останнього не вірив, що я зможу піти, але я пішла. Йому було неприємно це викриття. Він просив вибачення, але я - титанова пластина, мене не розіб'єш", - згадала зірка.

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