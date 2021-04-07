Відома актриса Катерина Кузнєцова оголосила про свої заручини
Артистка, яка знімалася в серіалі "Кухня", оголосила про важливу подію у своєму житті, пише Politeka.net. Шикарна блондинка отримала пропозицію руки та серця від свого коханого.
Обранцем актриси став російський бізнесмен і серфінгіст Максим Аплін. Відомо, що пара разом вже три роки.
Про заручини Кузнєцова повідомила у своєму Instagram. На фото артистка позувала з Апліним, показуючи кільце. Чоловік посміхався, доторкнувшись носом до волосся артистки.
Ані Лорак готується до весілля, раптові зміни вже не приховати: "В животі у мене..."
Ані Лорак готується до весілля, раптові зміни вже не приховати: "В животі у мене..."
Весна остаточно злетить з котушок, сніг і морози увірвуться в Україну: в які області повернеться зима
Стало відомо, до кого Катя Осадча літала в Єгипет без Горбунова і дітей: "З жиру бісяться..."
Фіналіст "Холостячки" Тригубенко вперше показав свою красуню, про яку довго мріяв: "Аж самому не віриться…"
Кузнєцова посміхалася і виглядала щасливою.
Публікація зібрала майже 40 тисяч лайків і багато коментарів.
"Катююююшо!!!! 🎉 мої вітання ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "фіга собі!!)) ", "Від вас виходить світло!❤️ ", "Ну всееееее😍 😍 😍 😍❤️красені!!!! Вітаю", " ❤️❤️❤️Щастя і любові вашій чудовій парі!) ", "Ой! Там діамантик? Скоро весілля", " мої привітання, Катюша))) Любов - це прекрасно!) Щастя Вам)🤩", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, у 2014 році Катерина Кузнєцова вийшла заміж за Євгена Проніна. Через півроку пара розлучилася.
Артистка розповіла, що причиною розставання стала розбіжність на ґрунті ситуації на Сході України.
А пізніше зізналася, що основною причиною розставання стала зрада чоловіка.
Катерина дізналася про іншу жінку, з якою чоловік закрутив роман, і не змогла пробачити.
"Женя до останнього не вірив, що я зможу піти, але я пішла. Йому було неприємно це викриття. Він просив вибачення, але я - титанова пластина, мене не розіб'єш", - згадала зірка.
Нагадаємо, гаряча відома актриса вбила наповал фатальним чином у вузькій сукні.
Також Politeka писала, що спекотна відома актриса влаштувала переполох в мережі, засвітивши свій пікантний наряд.