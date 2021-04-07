Известная актриса Екатерина Кузнецова объявила о своей помолвке

Артистка, которая снималась в сериале "Кухня", объявила о важном событии в своей жизни, пишет Politeka.net. Шикарная блондинка получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного.

Избранником актрисы стал российский бизнесмен и серфингист Максим Аплин. Известно, что пара вместе уже три года.

Об помолвке Кузнецова сообщила в своем Инстаграм. На фото артистка позировала с Аплиным, показывая кольцо. Мужчина улыбался, прикоснувшись носом к волосам артистки.

Кузнецова улыбалась и выглядела счастливой.

Публикация собрала почти 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Катююююша !!!! 🎉 мои поздравления ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Фига себе!!))", "От вас исходит Свет!❤️ ", "Ну всееееее😍😍😍😍❤️Красавцы!!!! Поздравляю", "❤️❤️❤️Счастья и любви Вашей чудесной паре!)", "Ой! Там бриллиантик? Скоро свадьба", "Мои поздравления, Катюша))) Любовь - это прекрасно!) Счастья Вам) 🤩", - написали пользователи сети.

Напомним, в 2014 году Екатерина Кузнецова вышла замуж за Евгения Пронина. Спустя полгода пара рассталась.

Артистка рассказала, что причиной расставания стало разногласие на почве ситуации на Востоке Украины.

А позже призналась, что основной причиной расставания стало предательство супруга.

Екатерина узнала о другой женщине, с которой муж закрутил роман, и не смогла простить.

"Женя до последнего не верил, что я смогу уйти, но я ушла. Ему было неприятно это разоблачение. Он просил прощения, но я - титановая пластина, меня не расшибешь", - вспомнила звезда.

Напомним, горячая известная актриса сразила наповал роковым образом в узком платье.

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