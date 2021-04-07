Відома співачка Тіна Кароль підкорила серця фанатів появою на публіці зі своїм найголовнішим "суперменом"

Як передає Politeka.net, співачка і ведуча Тіна Кароль обожнювана мільйонами українців, тому не дивно, що така яскрава особистість користується популярністю в соцмережі Instagram, де створені десятки фан-акаунтів, присвячених життю і діяльності співачки.

Нерідко в таких акаунтах можна побачити архівні фото. Одним з таких поділилися на фан-сторінці "Дантіна". У кадрі Молоденька Тіна Кароль тримає на руках свого найголовнішого супермена, Веніаміна, якому не більше півтора-два рочки.

Крім того, що малюк одягнений в костюм супермена, у нього ще й відповідна кумедна зачіска. Мама Тіна також в синьому вбранні, і волосся скуйовджене так само як і у дитини.

"Перша поява Тіни і Вені на велику аудиторію 😻", - підписали фотографію шанувальники.

Шанувальники не залишили без уваги фотографію свого кумира, зазначивши її лайками і коментарями:

"Тиночка ти з сином така класна❤️", " Мілушка😍", "Які лапотуси", " Суперська Тиночка!", "Які ви гарненькі і щасливі!", "Обожнюємо нашу Тиночку", - написали фанати.

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