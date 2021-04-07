Відома співачка Тіна Кароль підкорила серця фанатів появою на публіці зі своїм найголовнішим "суперменом"
Як передає Politeka.net, співачка і ведуча Тіна Кароль обожнювана мільйонами українців, тому не дивно, що така яскрава особистість користується популярністю в соцмережі Instagram, де створені десятки фан-акаунтів, присвячених життю і діяльності співачки.
Нерідко в таких акаунтах можна побачити архівні фото. Одним з таких поділилися на фан-сторінці "Дантіна". У кадрі Молоденька Тіна Кароль тримає на руках свого найголовнішого супермена, Веніаміна, якому не більше півтора-два рочки.
Крім того, що малюк одягнений в костюм супермена, у нього ще й відповідна кумедна зачіска. Мама Тіна також в синьому вбранні, і волосся скуйовджене так само як і у дитини.
"Перша поява Тіни і Вені на велику аудиторію 😻", - підписали фотографію шанувальники.
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Шанувальники не залишили без уваги фотографію свого кумира, зазначивши її лайками і коментарями:
"Тиночка ти з сином така класна❤️", " Мілушка😍", "Які лапотуси", " Суперська Тиночка!", "Які ви гарненькі і щасливі!", "Обожнюємо нашу Тиночку", - написали фанати.
Раніше ми писали, що поява Дана Балана на шоу "Голос країни" викликала справжній ажіотаж серед шанувальників пари Тіни і Дана. Варто сказати, що співаки самі підігрівають розмови про роман, такими репліками, як "куди захотів, туди і поцілував", "що ти залишила, те й поїв", і так далі. Також артисти поводяться як двоє закоханих, проте багато фанатів вважають, що відносин між музикантами немає і не було, а роман вигадали сценаристи проєкту.
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