Зірка "Дизель шоу" Сергій Писаренко полетів з України в Росію і показав своє перетворення всього за один день

Як відомо, російський комік Писаренко вже багато років працює на українських каналах, а в 2018 році він приєднався і до команди «Дизель шоу». Втім, він продовжує жити на дві країни, і буває в Росії. На нових фото в своєму Instagram артист показав себе під час одного з таких візитів. Про це пише Politeka.net.

Писаренко прилетів до російського міста Кіров. Він запропонував своїм шанувальникам порівняти, як він виглядав відразу після перельоту, з його ж обличчям ввечері перед виступом в театрі.

"Даа Сергій Писаренко: праворуч - вранці на виході з літака в Кіров. Ліворуч - ввечері перед виставою", - написав Писаренко під двома своїми фотографіями крупним планом.

"І там і там без гриму", - вирішив уточнити комік.

Варто відзначити, що на фото "тільки з літака" обличчя артиста виглядає опухлим і почервонілим, а на другому знімку він вже виглядає звично.

У коментарях тут же почали обговорювати пост Писаренка.

"Для особливо обдарованих, питання: Яка різниця між фото?", "Кіров робить мудрішими і сприяє зростанню бороди", "що значить творча людина, перед виставою очі горять приємно дивитися", "дві абсолютно різні людини", - пишуть люди.

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