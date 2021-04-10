Переможниця "Холостяка-10" з Максом Михайлюком, гімнастка Даша Ульянова, показала, наскільки змінилася

24-річна Даша Ульянова з дитинства займається гімнастикою, передавати Politeka.net. Красуня схильна до повноти саме тому їй доводиться витрачати багато зусиль, щоб мати добрий вигляд. Зокрема, завдяки тренуванням й дієті красуні вдалося скинути 10 кілограмів.

Гімнастка постійно вдосконалює свою зовнішність не тільки в спортзалі, але й у косметологів. Зірка не соромиться показувати, якою була до проєкту "Холостяк".

Красуня у своєму Instagram, в якому у неї 309 тисяч підписників, опублікувала фото, зроблене багато років тому. Видно, що переможниця проєкту була трохи повніше, ніж зараз, але також явно помітно, що губи красуні стали набагато більше.

Варто відзначити, що Ульянова і раніше публікувала свої архівні знімки. Тоді користувачі мережі приходили в захват від побаченого і писали красуні масу компліментів.

"Ого така гарна без надувних губ", "Як красиво зі своїми"," Прекрасна природна краса!", "Взагалі інша людина", " які класні природні губки. Для чого надувати ось ті вареники", " Реально губи так змінили тебе, або ти ще щось робила з пластики?", "Даша, ти завжди прекрасна", - писали тоді користувачі мережі.

Варто відзначити, що красуня заявляла на проєкті, що цінує природну красу, але їй подобаються пухкі губи.

Нагадаємо, Даша Ульянова отримала в кінці сезону кільце від "холостяка" - пілота, власника льотної школи в США Макса Михайлюка, проте пара розлучилася після проєкту.

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