З'явилися кадри з 19-річним переможцем "Голосу країни" і "Голос. Діти" Романа Сасанчина, який раніше опинився в лікарні з коронавірусом
Нещодавно мама співака захворіла коронавірусом, потім її стан різко погіршився і жінку перевели в реанімацію. Сасанчин звернувся до українців за допомогою, оскільки не вистачало грошей на дороге лікування. Потім коронавірус виявили і у самого Романа, він опинився в лікарні під крапельницею.
Як передає Politeka.net, нові кадри з Романом показала у себе в Instagram його дівчина.
Видно, що хлопець вже повернувся додому.
На опублікованих кадрах відображено, як він співає пісню під гітару: «Дві частини серця: ти і я. І мене не буде, і нема без тебе».
Ані Лорак готується до весілля, раптові зміни вже не приховати: "В животі у мене..."
Леся Нікітюк здивувала, якою була до популярності і переїзду до Києва: "Відчухали її стилісти"
До пенсій додадуть по тисячі гривень, кому пощастить і що для цього потрібно: "З 1 липня збільшать надбавки за..."
"Ані Лорак не дарма в Києві...": українці посварилися через переможця шоу "Маска"
"Холостяк" Заливако здогадався змити з усіх учасниць макіяж, результат перевершив очікування: "Це хто?"
Схоже, що Сасанчину вдалося побороти підступне захворювання.
Зазначимо, про стан своєї мами Роман поки нічого не повідомляє.
Нагадаємо, Роман Сасанчин став переможцем шоу» Голос країни-10", де починав участь будучи в команді Дана Балана, але пізніше перейшов до Тіні Кароль.
Пізніше стало відомо, що юнак переїхав до Києва і оселився в подарованій квартирі разом зі своєю дівчиною Іванною. Там вони разом робили ремонт своїми силами. Перший час в квартирі зовсім не було меблів.
Щоб забезпечити себе, Роман влаштувався працювати касиром в супермаркет. Хлопець розповідав, що брати гроші у батьків він не хотів принципово, і не бачив нічого поганого в такій роботі, хоча чути на свою адресу доводилося Різне.
Нагадаємо, нова біда в родині переможця "Голосу країни" ошелешила українців, потрібні молитви: "Тримайся рідний"
Як повідомляла Politeka, біда в родині переможця "Голосу країни" сколихнула українців, з'явилася подробиці: "Господи, як шкода…»
Також Politeka писала, що доля переможця "Голосу країни" з команди Кароль приголомшила українців: "невже ніхто не може йому допомогти?"