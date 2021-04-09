З'явилися кадри з 19-річним переможцем "Голосу країни" і "Голос. Діти" Романа Сасанчина, який раніше опинився в лікарні з коронавірусом

Нещодавно мама співака захворіла коронавірусом, потім її стан різко погіршився і жінку перевели в реанімацію. Сасанчин звернувся до українців за допомогою, оскільки не вистачало грошей на дороге лікування. Потім коронавірус виявили і у самого Романа, він опинився в лікарні під крапельницею.

Як передає Politeka.net, нові кадри з Романом показала у себе в Instagram його дівчина.

Видно, що хлопець вже повернувся додому.

На опублікованих кадрах відображено, як він співає пісню під гітару: «Дві частини серця: ти і я. І мене не буде, і нема без тебе».

Схоже, що Сасанчину вдалося побороти підступне захворювання.

Зазначимо, про стан своєї мами Роман поки нічого не повідомляє.

Нагадаємо, Роман Сасанчин став переможцем шоу» Голос країни-10", де починав участь будучи в команді Дана Балана, але пізніше перейшов до Тіні Кароль.

Пізніше стало відомо, що юнак переїхав до Києва і оселився в подарованій квартирі разом зі своєю дівчиною Іванною. Там вони разом робили ремонт своїми силами. Перший час в квартирі зовсім не було меблів.

Щоб забезпечити себе, Роман влаштувався працювати касиром в супермаркет. Хлопець розповідав, що брати гроші у батьків він не хотів принципово, і не бачив нічого поганого в такій роботі, хоча чути на свою адресу доводилося Різне.

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