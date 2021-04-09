Шоу, що стало мега популярним "Маска" наближається до завершення, зіркові детективи і учасники продовжують тримати інтригу, проте трапляються і кумедні моменти, наприклад Остапчук розділ Винника в одному з останніх випусків

Як передає Politeka.net, в Instagram-пабліку розмістили невеликий ролик, на якому відомий ведучий Володимир Остапчук представляючи Винника заявив, що Розділ його.

А сталося ось що, Володимир Остапчук В останньому випуску шоу виступав у ролі Термінатора, і, по всій видимості, одяг, - шкіряні штани і куртку, Остапчук "позичив" у свого колеги Олега Винника.

"Я розділ тебе, сьогодні, Олеже!",- заявив Остапчук, розхваливши Винника. "Найбажаніший співак України, і людина, яка віддала мені свій одяг!"

Настя Каменських, яка сиділа поруч з Олегом Винником навіть заверещала від захвату, а Олег піднявся, направивши обидва вказівні пальці на Остапчука І сказав:

"Таке може статися тільки у нас на масці!",- виголосив співак.

Автори пабліку обіцяю глядачам ще більше сюрпризів і зворушливих моментів. Відомо, що шоу транслюють щосуботи. Найближчої суботи відбудеться великий фінал шоу.

Шанувальники обожнюють Олега Винника не упустили можливість прокоментувати фото свого улюбленця: "обожнюю Винника такий милашка😍😍😍😍😍❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥чоловік красень👄 👄 👄 👄 👄", "Не тільки України...", "👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "Домовилися чекаю суботу 👉🤝👍❤️🤞✊", - написали фанати.

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