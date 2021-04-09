Чоловік Єлизавети II Принц Філіп помер

Про це в п'ятницю, 9 квітня, повідомляє Букінгемський палац.

У червні Принцу Філіпу виповнилося б 100 років, два місяці він не дожив до дня народження.

Весь сайт королівської сім'ї почорнів від горя.

«З глибоким сумом Її Величність королева оголошує про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку. Королівська сім'я разом з людьми по всьому світу оплакує втрату»,— йдеться в тексті.

Шлюб Принца Філіпа з Єлизаветою II тривав 73 роки, у них четверо дітей-принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едвард.

Нагадаємо, Принц Філіп потрапив до лікарні короля Едуарда VII в Марілебоні 16 лютого після скарг на погане самопочуття. Пізніше він переніс успішну операцію, проведену через захворювання серця в іншій лондонській лікарні Святого Варфоломія.

28 ночей, які герцог Единбурзький провів у медзакладі цього разу, були найдовшим періодом, протягом якого він перебував у лікарні і встиг не на жарт схвилювати британців. Але в середині березня його виписали.

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