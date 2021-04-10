Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський висловився з приводу скандалу співачки з Тіною Кароль

Як повідомляє Politeka.net, відомий український продюсер Михайло Ясинський в інтерв'ю в програмі "Слава+" відверто розповів про те, що думає з приводу скандалу межу Олею Поляковою і Тіною Кароль. Як відомо, кілька тижнів тому суперблондинка в ефірі шоу "Маска" назвала вдову Кароль "плакальницею". Тіна відповіла на це, після чого Оля вибачилася. Через кілька днів Кароль презентувала пісню під назвою "Скандал", так що всі відразу ж заговорили про вдалу піар-акцію.

Під час інтерв'ю Слава Дьомін запитав у Михайла Ясинського, що він думає з приводу цієї ситуації. Так, продюсер вважає, що пісня у Тіни Кароль класна і їй не потрібен був такий піар.

"Це були абсолютно не потрібні зусилля, абсолютно марні і створили, напевно, більше токсичності навколо образу, який повинен знаходиться взагалі осторонь від подібних речей, подібних енергій. Це моя думка. Тут якби не було ніякої реакції на це, була б взагалі ідеальна ситуація. А навіщо розмови, якщо пісня класна? Коли пісня класна, не потрібні ніякі розмови, Повір мені", - заявив Ясинський.

Нагадаємо, Полякова після скандалу з Кароль і Камалією уїдливо висловилася про Винника: "Святе...".

Як повідомляла Politeka, Невгамовна Полякова після сутички з Кароль наривається на новий скандал: "Чоловікові не страшно показати?".

Також Politeka писала, Оля Полякова йде в політику, з'явилася несподівана заява: "Вакарчук слабший".