Фіналіст шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко повідомив про шокуючі наслідки перенесеного захворювання

Як передає Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram фіналіст реаліті-шоу зізнався, що відбувається щоранку після хвороби.

Він записав кілька невеликих відео, зізнаючись, що йому досі не вдалося відновитися після ковіду:

"Всім привіт, мої хороші, не знаю як у вас, а у мене після цього ковіду, кожен день поганий настрій. Тобто я прокидаюся з поганим настроєм і протягом дня намагаюся собі його якось підняти", - зізнався Олексій.

Далі чоловік заявив, що підозрює, вірус впливає на нервову систему:

"Не знаю, що це таке. Загалом, мені здається, що ковід впливає на нервову систему людини. Тому що такого зі мною ніколи не було".

Раніше Тригубенко скаржився на вечірню тривожність. Настрій, каже Фіналіст реаліті-шоу, взагалі не подобається, тому що виникла якась незрозуміла тривожність. Тепер Олексій повідав, що вже два дні як вийшов на роботу, і приїжджаючи о 19:00 відразу засинає. "Тільки приходжу додому і на диванчику дуже швидко засинаю", - сказав Олексій.

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