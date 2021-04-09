Зупинилося серце театрального режисера, актора та продюсера Рудольфа Фурманова, якого пам'ятають за ролями в "Вулицях розбитих ліхтарів" і " Бандитському Петербурзі"

Про смерть 82-річної знаменитості повідомили 9 квітня його колеги. Фурманов пішов з життя після тривалої боротьби з ускладненнями, викликаними коронавірусом. До речі, артист захворів ковідом ще в минулому році, і відновлення затягнулося на довгі місяці. Лікарі робили все можливе, щоб врятувати Рудольфа Давидовича, але їхні старання виявилися марними.

"Сьогодні нашу сім'ю наздогнала ще одна втрата. Рудольф Давидович Фурманов пішов з життя, - повідомила у своєму мікроблозі в Instagram дочка Андрія Миронова Марія. - Беззмінний керівник театру-антрепризи Андрія Миронова. Величезний друг моїх батьків. Людина-легенда та історія радянського і російського театру, все життя віддав йому без залишку. Він створив свій театр в пам'ять про мого батька. Рудіку... Дорогий, коханий... Світла людина... Ти пішов слідом за своїми близькими друзями - Валентином Гафтом і моєю матусею. Царство Небесне. Люблю. Плачу...».

Користувачі кинулися висловлювати свої співчуття у зв'язку з відходом актора:

"Яка важка втрата! Театральна вітальня - це найкраще, що було в наш час. Йде епоха великих людей, справжніх професіоналів"

"❤️ назавжди в наших серцях і нашій пам'яті..."

"Земля пухом 😢"

"Царство Небесне..."

"🙌 ми втратили велику людину, завжди після вистав, він виходив до нас, глядачів у фойє, спілкувався, це було так дивно. Горе"

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