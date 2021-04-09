Остановилось сердце театрального режиссера, актера и продюсера Рудольфа Фурманова, которого помнят по ролям в "Улицах разбитых фонарей" и "Бандитском Петербурге"

О смерти 82-летней знаменитости сообщили 9 апреля его коллеги. Фурманов ушел из жизни после продолжительной борьбы с осложнениями, вызванными коронавирусом. К слову, артист заболел ковидом еще в прошлом году, и восстановление затянулось на долгие месяцы. Врачи делали все возможное, чтобы спасти Рудольфа Давыдовича, но их старания оказались тщетными.

«Сегодня нашу семью настигла еще одна утрата. Рудольф Давыдович Фурманов ушел из жизни, - сообщила в своем микроблоге в Инстаграм дочь Андрея Миронова Мария. - Бессменный руководитель театра-антрепризы Андрея Миронова. Огромный друг моих родителей. Человек-легенда и история советского и российского театра, всю жизнь отдавший ему без остатка. Он создал свой театр в память о моем отце. Рудик... Дорогой, любимый... Светлый человек... Ты ушел вслед за своими близкими друзьями — Валентином Гафтом и моей мамочкой. Царствие небесное. Люблю. Плачу...».

Пользователи кинулись выражать свои соболезнования в связи с уходом актера:

"Какая тяжелая потеря! Театральная гостиная - это лучшее, что было в наше время. Уходит эпоха великих людей, настоящих профессионалов"

"❤️ навсегда в наших сердцах и нашей памяти..."

"Земля пухом 😢"

"Царствие небесное..."

"🙌 мы потеряли Великого человека, всегда после спектаклей, он выходил к нам, зрителям в фойе, общался, это было так удивительно. Горе"

Напомним, внезапно оборвалась жизнь знаменитого актера, фильмы с которым обожали: "Покойся с миром..."

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