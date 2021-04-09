Відома актриса, Українка, яка проживає у Франції, і прославилася завдяки легендарній ролі дівчини Бонда, Ольга Куриленко, порадувала шанувальників яскравим кадром

Як передає Politeka.net, в своєму Instagram Ольга розмістила красиве фото, на якому постала в сукні з химерними вирізами і чорно-білому капелюшку від Філіпа Трейсі.

Дівчина розмістила колаж, на якому позувала в різних ракурсах. У пості Ольга написала: "з п'ятницею! Що ти робиш на цих вихідних?"

Для кадру Ольга вибрала чорно-білу сукню, з химерними вирізами у формі геометричних фігур. Дівчина трохи прогнулася веред, і нагнула голову, щоб була видна красива чорно-біла троянда, що прикрашає капелюшок. Дівчина прекрасно виглядала з ідеально підібраним макіяжем, відповідним образу.

Шанувальники стали активно коментувати і вихваляти красу дівчини, оспівуючи її смак і талант, а також природну красу.

"Вітаю з п'ятницею. Дуже стильно і красиво❤️", " яка ви скрізь різна👏", " дуже красиве фото🌹 ☀ 📷", " яка гарна дівчина !! ❤️ Я б одружився на все життя ❤️❤️❤️", "Садівництво, читання моєї книги, прослуховування нових компакт-дисків і їжа на винос з місцевого індійського ресторану", "бажаю хороших вихідних", " нічого, ми знову під замком в Онтаріо, Канада🤯 😡", "Громова Красуня🔥❤️😍🔥❤️", "для тебе це не має значення", " як завжди, думаючи про тебе", "Капелюшок від Філіпа Трейсі?)) дуже красива: і ви, і капелюшок", "відмінні вихідні, Ольга✨", "для мене це буде пляж Акапулько ... хочеш приїхати? 🏝 🌞 🌊 ", "І тебе з п'ятницею, красуня! Я б хотів провести з тобою вихідні", - написали багатотисячні шанувальники.

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