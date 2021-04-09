Телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала тренером "Ліги Сміху", постраждала від пандемії

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram телеведуча зізналася, що вперше за рік карантину вона не зможе випустити в ефір черговий випуск свого авторського шоу «Іспит».

"Сьогодні # іспит не вийде ..Весь рік пандемії нам якось вдавалося скакати "між крапель" і жодного разу не порушити графік виходів проекту по п'ятницях... Але те, що діється зараз - це тотальна перемога над усім, що людина коли-небудь називала плануванням...Стільки скасувань, переносів, очікувань, що ми з командою проекту маємо в останні місяці, не було ніколи! І звинувачувати в цьому немає кого - треба просто покірно приймати нову реальність!",- звернулася до українців Єфросиніна.

Телеведуча додала, що команда продовжить працювати і випустить інтерв'ю наступного вівторка.

У коментарях зірці залишили масу слів підтримки. Підбадьорила знайому і співачка Юлія Саніна.

"Машенька, все буде гуд! Головне, щоб всі були живі і здорові", "Нічого! Головне що всі здорові. Чекаємо вже дуже, з нетерпінням!", "Через терни до зірок. Удачі вам і всім нам", - пишуть користувачі Мережі.

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