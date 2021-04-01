Відома ведуча, тренер " Ліги Сміху", Маша Єфросиніна зізналася які наслідки доводиться переносити після коронавірусного захворювання
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram телеведуча відповіла на питання, які задають її фоловери. Кілька стосувалися перенесеного коронавірусного захворювання.
Маша Єфросиніна захворіла на COVID - 19 в грудні 2020 року, хвороба стала прогресувати якраз на одне з новорічно-різдвяних свят. Маша відчула підвищення температури і слабкість 19 грудня на День Святого Миколая.
Після перенесеного захворювання Маша скаржилася на погіршення роботи імунної системи. У сторіс знаменитість підтверджує: після коронавірусу перехворіла цілою купою респіраторних захворювань, таких як ГРВІ, ГРЗ і так далі.
На питання: "ви сказали, що після ковіда впав імунітет. Як відновлюєте?"
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Хвора "Холостячка" Мішина попустувала в ліжку з Еллертом, налякавши зовнішнім виглядом: "що з обличчям?"
Неголений Олег Винник у рваному светрі змусив "вовчиць" втратити дар мови: "Принц..."
Розпалена Лопес в білизні й на підборах влаштувала потужні танці на столі: "Жоден чоловік..."
Пішла з життя відома радянська акторка-красуня, її пам'ятають мільйони: "причина смерті…"
"Та не тільки сили пішли, я ще й перехворіла купою ГРВІ, ГРЗ і так далі. Тому, я зараз постійно приймаю вітаміни, С, цинк, Омегу, мій доктор мені ще пробіотики порекомендував, проте я п'ю "Активію", як пробіотик і як вкусняшку".
Зараз Маша Єфросиніна стала новим тренером проєкту"Ліга Сміху". Кожен новий випуск Маша готується н на жарт, і навинается все з вибору вбрання, які знаменитість вибирає з властивим їй смаком.
Однак, Єфросиніна не весь час буває в своєму модному вбранні, адже на сцену вона вийшла в смішному темному костюмі мавпи. Виглядає вона в цьому дуже забавно і навіть безглуздо. Схоже команда вирішила трохи по-доброму поглумитися над Машею і показати її ось такий смішний.
Нагадаємо, що Єфросиніна вразила знімком з помітно підрослим сином: "Один вгору, інша-вшир"
Як повідомляла Politeka, 41-річна Єфросиніна відверто зізналася, який фільтр використовує: "Без нього я подобаюся собі менше"
Також Politeka писала, що Єфросиніну довели до сліз на "Лізі сміху", епічні кадри зі зйомок: "зізнаюся, буду…"