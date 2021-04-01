Відома ведуча, тренер " Ліги Сміху", Маша Єфросиніна зізналася які наслідки доводиться переносити після коронавірусного захворювання

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram телеведуча відповіла на питання, які задають її фоловери. Кілька стосувалися перенесеного коронавірусного захворювання.

Маша Єфросиніна захворіла на COVID - 19 в грудні 2020 року, хвороба стала прогресувати якраз на одне з новорічно-різдвяних свят. Маша відчула підвищення температури і слабкість 19 грудня на День Святого Миколая.

Після перенесеного захворювання Маша скаржилася на погіршення роботи імунної системи. У сторіс знаменитість підтверджує: після коронавірусу перехворіла цілою купою респіраторних захворювань, таких як ГРВІ, ГРЗ і так далі.

На питання: "ви сказали, що після ковіда впав імунітет. Як відновлюєте?"

"Та не тільки сили пішли, я ще й перехворіла купою ГРВІ, ГРЗ і так далі. Тому, я зараз постійно приймаю вітаміни, С, цинк, Омегу, мій доктор мені ще пробіотики порекомендував, проте я п'ю "Активію", як пробіотик і як вкусняшку".

Зараз Маша Єфросиніна стала новим тренером проєкту"Ліга Сміху". Кожен новий випуск Маша готується н на жарт, і навинается все з вибору вбрання, які знаменитість вибирає з властивим їй смаком.

Однак, Єфросиніна не весь час буває в своєму модному вбранні, адже на сцену вона вийшла в смішному темному костюмі мавпи. Виглядає вона в цьому дуже забавно і навіть безглуздо. Схоже команда вирішила трохи по-доброму поглумитися над Машею і показати її ось такий смішний.

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