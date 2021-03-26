Телеведущая Маша Ефросинина, которая стала тренером "Лиги Смеха", показала яркие фото со съемок

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая недавно стала тренером "Лиги Смеха", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так в этот раз звездная красотка поделилась забавными снимками со съемок нового выпуска юмористического шоу.

Как видно, Маша запечатлена как в тренерском кресле в зале, так и на сцене, а еще в компании других звездных тренеров шоу. На съемки стильная красотка пришла в элегантном брючном костюме насыщенного темно-зеленого оттенка с милой брошкой-цветком на воротнике, а под пиджаком видно коричневую блузку. Волосы телезвезды распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

Однако, Ефросинина не все время была в своем модном наряде, ведь на сцену она вышла в смешном темном костюме обезьяны. Выглядит она в этом очень забавно и даже нелепо. Похоже команда решила немного по-доброму поглумиться над Машей и показать ее вот такой смешной. Однако, она и не против. К слову, в одной из прошлых игр телеведущая заявила, что не прочь сыграть женщину легкого поведения.

"Сегодня, признаюсь, буду плакать на @ligasmeha. От счастья и от грусти. Не пропустите в 20.15 на @1plus1_ua", - подписала фотографии Ефросинина. А поклонники кинулись обсуждать ее снимки, засыпая комплиментами и обещая посмотреть новый выпуск "Лиги Смеха".

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